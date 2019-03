A 'Supervivientes 2019' La expareja de Marta: «Chelo se metió en medio de la relación» Chelo responde a María. / Telecinco La periodista ha tenido que responder a las declaraciones de María, la que fuera pareja de su mujer, Marta, hace 30 años CARLA COALLA Viernes, 22 marzo 2019, 20:40

«Yo soy Chelo, la pareja de Marta, y te pido por favor que no te acerques a ella porque somos pareja. Me acuerdo que me tocó el hombro y nada más. Marta era súper cariñosa, me hacía muchísimos regalos, compartíamos absolutamente todo. Yo estuve muy deprimida porque Chelo se metió en medio de la relación No me creo que los 29 años sean de felicidad absoluta, conociendo a Marta. Además, es súper discreta y no me pega que quiera salir en televisión». Son las declaraciones de la expareja de Marta, la mujer de Chelo García-Cortés, que ha reaparecido en su vida 30 años después. De hecho, María iba a estar esta tarde en 'Sálvame', pero finalmente no ha ido porque «estoy con fiebre, me encontraba mal, con tos y no me encontraba en condiciones de viajar», ha confesado telefónicamente en directo.

«Ella es libre de contar su historia. Yo la conozco porque las fotos que facilitó al programa yo ya las había visto. Era conocedora de su existencia. Que cuente lo que quiera pero no voy a entrar en esta historia», ha dicho Chelo García-Cortés, que también ha asegurado que se va a 'Supervivientes' muy tranquila, sabiendo con quién vive y muy segura de su relación. De hecho, será la propia Marta, su pareja sentimental, la que defienda a la periodista en las galas del reality que pronto llegará a la pequeña pantalla.