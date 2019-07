El truco de Chelo García-Cortés para combatir los malos olores en la isla de 'Supervivientes 2019' Chelo García-Cortés en 'Supervivientes 2019'. / Telecinco La periodista ha regresado de Honduras con muchas ganas de hablar sobre la experiencia que ha supuesto para ella CARLA COALLA Lunes, 15 julio 2019, 18:34

Cuando los finalistas de 'Supervivientes 2019' ya han dado las razones por las que piensan que deben de ser los ganadores del 'reality' de Telecinco, los concursantes eliminados enfrentan en España sus respectivos pasos por el concurso. Así hemos podido ver a Chelo García-Cortés, cuya vuelta a casa ha quedado eclipsada por el regreso de Isabel Pantoja que, recordemos, tuvo que abandonar Honduras por problemas de salud.

Pero Chelo García-Cortés también ha tenido su espacio para hablar de lo ocurrido en 'Supervivientes 2019', incluso para lo que ha supuesto para ella el día a día en la isla. En ese contexto ha desvelado cuál fue el truco que utilizó para combatir los malos olores durante su paso por el concurso, un dato que ha evidenciado la realidad que vive cada uno de los concursantes del espacio de Telecinco: «Cuando llegaba el turno de los trabajadores del equipo que venían por la mañana, me pegaba a ellos para oler sus perfumes». A lo que también ha añadido que le estaba costando volver a la rutina: «Me molesta el reloj, me molesta el tráfico, me molesta todo», desvelaba.

Volviendo al tema de los olores, Chelo García-Cortés no ha sido la única que ha hablado de las condiciones poco higiénicas en las que viven en la isla de 'Supervivientes 2019'. La propia Violeta desvelaba, trayendo a colación las escenas de sexo compartidas con Fabio, que «me hubiera gustado que nuestra primera vez fuera depilados, divinos, perfumados, oliendo bien los dos y en un pedazo de hotel, pero tuvo que ser así», confesaba, hablando también de los malos olores que combaten en Honduras ante la falta de recursos.