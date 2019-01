Chester «Pablo Escobar me violó y me obligó a abortar con 14 años» Victoria Henao presenta su libro en el 'Chester'. / Cuatro La viuda de Pablo Escobar, Victoria Henao, visita el 'Chester' de Risto Mejide CARLA COALLA Lunes, 21 enero 2019, 09:08

Veinticinco años después de la muerte de Pablo Escobar, Victoria Henao, la viuda del narcotraficante, publica el libro 'Pablo Escobar: mi vida y mi cárcel', con el que ella quiere que «mucha gente me juzgue de manera diferente». De hecho, Victoria le ha asegurado a Risto Mejide que le han hecho falta todos estos años, de terapia y de reflexión, para ser capaz de desnudar su alma y contar la verdad sobre cómo fue su vida.

Victoria Henao también le ha revelado a Risto Mejide que Pablo Escobar le fue infiel en muchas ocasiones, incluso ha confesado en el 'Chester' que «me violó y me obligó a abortar con 14 años«. Y es que a pesar de que sí sabía con quién se casaba, »no era consciente de a lo que su marido se dedicaba, yo tenía una vida tranquila«. Fue a raíz de un asesinato, cuando ella estaba ya de ocho meses y medio, cuando se dio cuenta de la verdadera persona con la que se había casado: »Tuve que atravesar la selva con un doctor, por si de pronto me ponía de parto«.

Risto Mejide ha querido preguntar a Victoria Henao también en el 'Chester' por su vida con Pablo Escobar, aludiendo al alto nivel de vida que ha tenido siempre: «Sí tuve muchas cosas, aunque no las pude disfrutar. Yo era una persona sola esperando a que él llegara. Yo no tenía opinión».