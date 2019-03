El choque de Susanna Griso con un candidato de Vox: «¡Es una barbaridad!» ANTENA 3 «Si yo tuviera un hijo homosexual le ayudaría», aseguró el número uno de Vox por Albacete en el programa 'Espejo Público' EL COMERCIO Gijón Miércoles, 20 marzo 2019, 20:46

Susanna Griso ha protagonizado un encontronazo con Fernando Paz, candidato de Vox por Albacete, en 'Espejo Público', programa que dirige en Antena 3.

Ante los comentarios en contra de la homosexualidad proferidos por Paz asegurando que si tuviera un hijo gay «trataría de ayudarle», la presentadora entró a debatir las palabras del historidador.

«Yo quiero educar a mis hijos en unos determinados valores que pasan por ayudarle, y eso molesta. Yo no quiero educar a los hijos de nadie en mis valores y creencias, pero sí que hay muchos que sí quieren imponer sus valores», manifestaba el candidato del partido de ultraderecha.

Griso, indignada con lo que acababa de escuchar le respondió que «a los gays no hay que ayudarles». Pero el de Vox volvió a la carga: «¿Ah, no? Si yo tuviera un hijo homosexual le ayudaría pero no con terapias porque están prohibidas por la ley». La presentadora continuaba con sus argumentos: «¡Porque son una barbaridad! No las avala ningún científico».

El choque entre ambos era evidente, aunque eso no hizo que Paz suavizase su discurso sino que siguió defendiendo sus ideas: «Eso es cuestionable. Pero yo quiero poder educar a mi hijo como quiera porque educar es inculcar valores. No quiero que lo eduque una escuela manipulada por el poder».