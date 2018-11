Los códigos secretos de Netflix Conocer estos dígitos harán que la búsqueda de tus series y películas favoritas sea más rápida y sencilla ANA SOLÍS Viernes, 16 noviembre 2018, 15:36

En Netflix no todo es lo que parece. El gigante digital que alberga miles de series y películas tiene multitud de categorías ocultas para clasificar su contenido de forma más precisa, que no aparecen en la página principal y que muchos de sus usuarios probablemente no conozcan.

A cada una de esas categorías les corresponde una cifra de varios dígitos que, con solo introducirlo en buscador, permitirá acceder a todo el contenido relacionado. ¡Toma nota!

1. Acción y aventuras - Código 1365

- Películas de acción asiáticas (77232)

- Clásicas de Acción y Aventuras (46576)

- Comedias de Acción (43040)

- Thrillers de Acción (43048)

- Aventuras (7442)

- Cómics y Superhéroes (10118). Tras la muerte de su creador, Stan Lee, Netflix ha dado una categoría especial a las películas de los superhéroes de Marvel

- Películas del Oeste(7700)

- Espías(10702)

- Policiacas (9584)

- Artes Marciales (8985)

- Bélicas (2125)

2. Anime - Código 7424

- Animación para Adultos (11881)

- Acción Anime (2653)

- Comedias Anime (9302)

- Dramas Anime (452)

- Largometrajes Anime (3063)

- Anime de Ciencia Ficción (2729)

- Terror Anime (10695)

- Anime Fantásticas (11146)

- Series de Anime (6721)

3. Familia - Código 783

- Películas para 0–2 años (6796)

- Películas para 2-4 años (6218)

- Películas para 5–7 años (5455)

- Películas para 8–10 años (561)

- Películas para 11–12 años (6962)

- Educativas para niños (10659)

- Disney (67673)

- Películas basadas en libros infantiles (10056)

- Largometrajes familiares (51056)

- Dibujos animados TV (11177)

- TV infantil (27346)

- Con Música para niños (52843)

- Historias de Animales (5507)

4. Clásicos - Código 31574

- Comedias Clásicas (31694)

- Dramas Clásicos (29809)

- Ciencia Ficción y Fantásticas Clásicas (47147)

- Thrillers Clásicos (46588)

- Cine Negro (7687)

- Películas Clásicas de Guerra (48744)

- Épicas (52858)

- Mudas (53310)

- Westerns Clásicos (47465)

5. Comedias - Código 6548

- Humor Negro (869)

- Comedias Nocturnas (1402)

- Falsos Documentales (26)

- Comedias Políticas (2700)

- Comedias de Enredos (9702)

- Comedias de Deporte (5286)

- Comedia Stand-Up (11559)

- Comedias Adolescentes (3519)

- Parodias (4922)

- Comedias Románticas (5475)

- Comedias Golpes y Porrazos (10256)

6. Películas de culto - Código 7627

- Películas de Terror de Serie-B (8195)

- Películas de Terror de Culto (10944)

- Ciencia Ficción y Fantásticas de Culto (4734)

- Comedias de Culto (9434)

7. Documentales - Código 6839

- Documentales Biográficos (3652)

- Crímenes (9875)

- Históricos (5349)

- Bélicos (4006)

- Deportes (180)

- Música y Conciertos (90361)

- Viajes y Aventuras (1159)

- Política (7018)

- Religión (10005)

- Ciencia y Naturaleza (2595)

- Sociales y Culturales (3675)

8. Dramas - Código 5763

- Biográficos (3179)

- Clásicos (29809)

- Policíacos (6889)

- Basados en novelas (4961)

- Basados en hechos reales (3653)

- Melancólicas (6384)

- Deportes (7243)

- Temática LGBT (500)

- Independientes (384)

- Adolescentes (9299)

- Bélicos (11)

- De Época (12123)

- Políticos (6616)

- Románticos (1255)

- Sobre el Mundo del Espectáculo (5012)

- Dramas Sociales (3947)

9. Fe y espiritualidad - Código 26835

- Fe y espiritualidad (52804)

- Documentales (2760)

- Para Niños (751423)

10. De autor - Código 29764

- Africanas (3761)

- Australianas (5230)

- Belgas (262)

- Coreanas (5685)

- Latinoamericanas (1613)

- Oriente Medio (5875)

- Nueva Zelanda (63782)

- Rusas (11567)

- Escandinavas (9292)

- Sudeste Asiático (9196)

- Españolas (58741)

- Griegas (61115)

- Alemanas (58886)

- Francesas (58807)

- Europa del Este (5254)

- Holandesas (10606)

- Irlandesas (58750)

- Japonesas (10398)

- Italianas (8221)

- India (10463)

- China (3960)

- Inglesas (10757)

11. Películas de Terror - Código 8711

- Serie-B (8195)

- Bichos (6895)

- De culto (10944)

- Terror en las Profundidades Marinas (45028)

- Comedias (89585)

- Monstruos (947)

- Psicópatas y Asesinos en Serie (8646)

- Sobrenatural (42023)

- Gritos Adolescentes (52147)

- Vampiros (75804)

- Hombres Lobo (75930)

- Zombies (75405)

- Satánicas (6998)

12. Cine independiente - Código 7077

- Experimental (11079)

- Acción y Aventuras (11804)

- Thrillers (3269)

- Románticas (9916)

- Comedias (4195)

- Dramas (384)

13. Musicales - Código 1701

- Música para niños (52843)

- Country & Folk (1105)

- Jazz & Easy Listening (10271)

- Música Latina (10741)

- Conciertos Urbanos y de Baile (9472)

- Conciertos de Músicas del Mundo (2856)

- Conciertos Rock & Pop (3278)

- Musicales (13335)

- Musicales Clásicos (32392)

- Musicales de Disney (59433)

- Musicales sobre el mundo del espectáculo (13573)

14. Románticas - Código 8883

- Excéntricas (36103)

- Independientes (9916)

- Romantic Foreign Movies (7153)

- Dramas Románticos (1255)

- Románticas Sensuales (35800)

- Románticas Clásicas (31273)

- Comedias Románticas (5475)

15. Ficción y fantasía - Código 1492

- Acción Ciencia Ficción y Fantasía (1568)

- Aliens (3327)

- Ficción y Fantasía Clásicas (47147)

- De culto de Ficción y Fantasía (4734)

- Fantasía (9744)

- De aventuras de Ciencia Ficción (6926)

- Dramas de Ciencia Ficción (3916)

- Terror de Ciencia Ficción (1694)

- Thrillers de Ciencia Ficción (11014)

16. Deportes - Código 4370

- Comedias de deportes (5286)

- Documentales (180)

- Dramas sobre deportes (7243)

- Beisbol (12339)

- Fútbol Americano (12803)

- Boxeo (12443)

- Fútbol (12549)

- Artes Marciales, Boxeo y Lucha Libre (6695)

- Baloncesto (12762)

- Deportes y Fitness (9327)

17. Thrillers - Código 8933

- De acción (43048)

- Clásicos (46588)

- Thrillers de Asesinatos (10499)

- Thrillers Independientes (3269)

- Gángsters (31851)

- Thrillers Psicológicos (5505)

- Thrillers políticos (10504)

- Misterios (9994)

- Thrillers de Ciencia Ficción (11014)

- Thrillers de Espías (9147)

- Thrillers Sensuales (972)

- Thrillers Sobrenaturales (11140)

18. Series de TV - Código 83

- Británicas (52117)

- Clásicas (46553)

- Policiacas (26146)

- De culto (74652)

- Comida y Viajes (72436)

- Infantiles (27346)

- Coreanas (67879)

- Miniseries (4814)

- Bélicas (25804)

- Ciencia y Naturaleza (52780)

- Acción y Aventuras (10673)

- Comedias (10375)

- Documentales (10105)

- Dramas (11714)

- Terror (83059)

- Misterios (4366)

-Ficción y Fantasía (1372)

- Realities (9833)

- Adolescentes (60951)