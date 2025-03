«Soy consciente de mis limitaciones»

JULIÁN ALÍA madrid. Sábado, 30 de mayo 2020, 00:17 Comenta Compartir

Unos meses de rigor después, Santi Millán (Barcelona, 51 años) ha vuelto a subirse a un plató. El presentador ha estado grabando estas semanas 'Got Talent: lo mejor del mundo', un programa que recopila «las mejores actuaciones que se han visto en las ediciones de distintos países de 'Got Talent'», y que Telecinco ofrecerá muy pronto en 'prime time'.

-¿También le echa el ojo a las versiones internacionales de 'Got Talent'?

-¡Sí, claro! Quieras o no, siempre miras qué y cómo se hace en otros sitios. Es un programazo, y hay mucha gente como yo, que somos aficionados del formato y que vamos buscando las actuaciones. Que Telecinco las recopile y nos las ofrezca por la noche en 'prime time' es una suerte.

-¿Cuándo empezaron las grabaciones?

-La semana pasada, en Mediaset, con los nuevos protocolos de seguridad, y la verdad es que ha ido bien. Tenía ganas de volver a los platós.

-Y ya están preparando la sexta edición española.

-Sí, se ha abierto el 'casting online' para poder facilitárselo a la gente, aunque aún no tenemos fechas de grabaciones.

-Dice que es especialista en aparentar cosas que no es. ¿Ha visto mucha trampa en los que se han apuntado?

-No, no. No hay trampa ni cartón. El equipo de 'Got Talent' tiene olfato para el talento. Es muy difícil darles gato por liebre.

-La pasada edición fue la más vista en España. ¿Qué tiene este programa?

-Que no trata única y exclusivamente del talento, sino que consigue emocionarte, hacerte reír, que llores, que te pongas nervioso... y sobre todo que empatices con los concursantes y conozcas sus historias. Yo creo que va más allá de un 'talent', y es un formato de los que ya quedan pocos en la parrilla. Es un programa muy familiar, y yo que tengo hijos, es de los pocos que podemos ver toda la familia, que normalmente hay discusiones por el mando. Con 'Got Talent' no pasa eso, porque consigue aunar gustos dispares.

-¿Le anima o le hunde ver a tanta gente mejor en algo?

-Con la edad que tengo, ya soy consciente de mis limitaciones (risas). Así que siempre es una alegría. Además, me acerco mucho a los concursantes a ver si se me pega algo, pero ahora con el tema de la distancia social va a estar complicado. Si me dan a elegir, siempre con los mejores.

-Hablando de distancia social, ¿vivió algo parecido rodando la serie 'El pueblo'?

-Aunque son circunstancias diferentes, sí. Aquello era otro tipo de aislamiento, pero fue como un preconfinamiento, porque estábamos aislados un grupo de gente que podríamos considerar una familia y que convivía con muy pocas incidencias exteriores. Fue como una preparación para lo que nos venía.