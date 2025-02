«2020 ha sido mi mejor año, pero lo cambiaría por cómo era todo en 2019»

Julián Alía Madrid Sábado, 21 de noviembre 2020, 00:19 | Actualizado 09:54h. Comenta Compartir

Le sabe mal decirlo, pero 2020 ha sido el mejor año profesional de la vida de J.J Vaquero (Valladolid, 46 años). El cómico ha debutado como presentador en 'El Roast de España', que emite Comedy Central el domingo a las 22.30 horas. En él, Vaquero visita Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Sevilla, Asturias, y Castilla y León para tratar sus temas más típicos y polémicos, y cerrar con un monólogo directo y sin tapujos.

-¿Por qué este programa, y por qué usted como presentador?

-Es un programa que ya existe. En la versión americana lo hace Jeff Ross, que va 'roasteando' (burlándose, metiendo caña) por Estados Unidos. Se plantearon hacerlo en España y, como yo he sido jurado de 'Roast Battle' (otro programa de Comedy Central), imagino que barajaron nombres y uno era el mío. Cuando recibí la llamada, dije que sí.

-Pero en 'Roast Battle' había otros dos jueces y un presentador. ¿Buscaban quizá al que menos vergüenza tenía?

-Eeeeeh… podemos entenderlo como se quiera: el que menos vergüenza tiene, el más barato… pero también podemos pensar que, de repente, la primera opción de los que hacen el programa fui yo y ya está. Sí que es cierto que yo he viajado muchísimo por España, y ellos lo sabían. A lo mejor han tenido en cuenta la cantidad de bolos que he hecho durante años como si no hubiera un mañana.

-¿A qué comunidad le tenía más ganas?

-Para mí, tener ganas es contraproducente. Siempre que voy con demasiadas, me paso y derrapo. Puede ser que Galicia por el tema del narcotráfico, pero también Castilla y León por el problema de la despoblación.

-¿Ha habido indicios de hostilidad?

-No, no. El que no ha sido hostil he sido yo. Lo mismo por ahí he fallado un poco. He estado en Galicia hablando con un excomisario de Vilagarcía de Arousa, con un narco arrepentido, luego en Cataluña con (Gabriel) Rufián… y, más que 'roastearles' a ellos, aunque algún chiste ha caído, porque soy humorista, lo que he hecho ha sido sacar información para poder hacer un monólogo sobre el tema basado en algo real y que se pudiera tocar. Aunque, por ejemplo, hablé con el alcalde de un pueblo que tiene dos personas, que no vive allí ni él, y casi me 'roasteó' él a mí. Le ofrecí actuar delante de su pueblo, y me dijo: Vale, pero ¿tú quién eres?

-El programa tiene una sección especial dedicada a las rotondas ('Roastondas'). ¿Es una cruzada suya de hace años?

-Si es una cruzada mía, alguien me está ayudando mucho a que siga con ella. Yo creo que es una cruzada de los españoles. En Valladolid, antes de hacer humor, yo ya tenía tres rotondas favoritas de toda mi vida, y por todos los lados hemos encontrado rotondas feas. Cómo será la cosa, que en Galicia buscábamos una en concreto y no la encontrábamos. Le preguntamos a una persona del pueblo, y nos dijo: 'Ah, pero es que eso está en Moaña, y esto es Moraña'. O sea, el hombre ya sabía dónde había cerca una rotonda feísima. Y allí fuimos.



-En la primera entrega se atrevió a hacer sardana con 'striptease'.

-Sí… Fui allí a las ocho de la mañana, y, claro, para hacer 'sardanalesque', que es una mezcla de sardana y burlesque, hay que ser muy echado para adelante. Y las mujeres eran… que se me comieron vivo, vamos. Bailar, bailar, yo no sé, pues bailé; quitarme la camiseta no lo veo, pues me la quité. Y así todo. Conseguían todo lo que querían, porque eran maravillosas. Te ofrecen sardana con 'striptease', llegas allí, y es sardana con 'striptease'. ¡Pam! Empieza con música de sardana, y hacen un 'striptease'. Por cierto, muy muy muy bien.

-En este año tan complicado, parece que no le ha faltado trabajo...

-He vivido la pandemia como todos, he estado confinado como todos, pero, a nivel de trabajo, me he visto diciendo la frase: 2020 es mi año. No me gusta escucharme decirla, pero yo este año he tenido muchísima suerte.

-También ha estrenado una película ('Ni de coña'), colabora en 'Cero en Historia' (Movistar)… ¿Está en su mejor momento?

-Es eso, pero me da cosa decirlo. Subir a un escenario y decir: '¿Qué tal va 2020? Está siendo mi mejor año' parece un chiste, pero es que profesionalmente ha sido mi mejor año. Ahora, lo cambiaría por volver a como era todo en 2019 y que la gente estuviera bien. De todas formas, por si vale de algo para que la gente no me coja mucho asco, tengo un bar en Valladolid, y lo tengo cerrado por el covid.