Críticas a Jordi González en las redes: «Entérate antes de abrir la bocaza» TELECINCO El presentador soltó un comentario en 'GH DÚO' que indignó a muchos seguidores EL COMERCIO Gijón Miércoles, 20 marzo 2019, 19:52

La baja de Jorge Javier Vázquez tras sufrir una hemorragia cerebral ha obligado a GH DÚO a recurrir a un 'plan b' para presentar el programa. El encargado de sustituir al de Badalona será Jordi González, quien hasta ahora había ocupado un plano con menos protagonismo en el formato.

Este cambio tan repentino pudo haberle jugado una mala pasada a Jordi González ya que, por desconocimiento, tuvo un comentario el pasado martes que la audiencia no pasó por alto.

En el 'GH DÚO: Última Hora', los concursantes debían de enviar un mensaje de felicitación a sus progenitores por serl el Día del Padre. Especialmente emotivo fue el de Irene Rosales, ya que su padre padece un tumor cerebral desde hace 16 años: «Para mí eres un superhéroe. No quiero que me faltes nunca. Quiero que estés toda la vida conmigo. No he podido tener mejor padre ni mejor ejemplo de educación, de vida y de todo. Te quiero con locura. Estoy deseando verte y darte un abrazo».

La mujer de Kiko Rivera finalizó lamentando que su padre no la pudiese ver ya que «se va a dormir todos los días a las seis de la tarde». El presentador se sorprendió por ello: «¡A las seis de la tarde! ¿Cómo se va a ir a acostar a esa hora?», algo que evidenciaba que Jordi González no estaba al tanto de la enfermedad del padre de Rosales a pesar de que ya se había dicho anteriormente.

No tardaron en aparecer en redes todo tipo de críticas a González por su comentario:

Jordi diciendo que no entiende el horario de dormir del padre de Irene, sin saber la enfermedad que tiene. Ya podría ver un poco del programa que presenta... #GHDÚO19M#GHDÚOÚltimaHora13 — Farolilla azul (@chica_farolillo) 19 de marzo de 2019

Que asco da Jordi no le soporto, entérate antes de abrir esa bocaza, el padre de Irene está enfermo sino sabes no hables irónico de mierda. #GHDÚOÚltimaHora13 — Unknown (@isamd90) 19 de marzo de 2019

Después de contar Irene la historia de la enfermedad de su padre unas cuantas veces, Jordi aún se sorprende que su padre se acueste a las 6 de la tarde 😒 #GHDÚOÚltimaHora13 — Lucía (@luciamiru) 19 de marzo de 2019

XD Jordi entérate un poco antes de decir esas cosas, el padre de Irene está muy enfermo, lo ha dicho muchas veces #ghdúoúltimahora13 — wildmoon (@wildmoooon) 19 de marzo de 2019

D verdad algunos preferís como presentador a Jordi González, q no ve el programa y para él únicamente es trabajo y no lo vive? Es increíble que no sepa lo de el padre de Irene. Por favor q el sustituto d Jorge sea @PratSandberg#GHDÚOÚltimaHora13#SomosLaAudiencia19M#ghdúo19m — M. Carmen (@mamasexy123) 19 de marzo de 2019

Ante la magnitud de las críticas, Jordi González procedió a disculparse antes de despedir el programa: «Tengo que decir que soy una persona imperfecta. Ignoraba la enfermedad del padre de Irene, por eso me extrañaba que se fuera a dormir tan pronto. Lo siento». Un gesto que fue valorado por muchos usuario: