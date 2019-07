'El cuento de la criada' tendrá cuarta temporada: 'Bendito sea el fruto' La serie se emite en España en la plataforma de HBO COLPISA / AFP Sábado, 27 julio 2019, 00:19

La galardonada serie distópica 'The Handmaid's Tale ('El cuento de la criada') fue renovada para una cuarta temporada, anunció este viernes la plataforma de streaming Hulu.

La serie, inspirada en la novela feminista de Margaret Atwood, se ubica en un futuro cercano en lo que era Nueva Inglaterra, desmantelada por un golpe teocrático del que nació Gilead, un régimen tiránico en el que se imponen castigos brutales y la violación sexual es un mandato del nuevo Estado en medio de una crisis de infertilidad. El drama ganador de 11 premios Emmy, incluido mejor drama en 2017, y dos Globos de Oro está actualmente en su tercera temporada, que termina el 14 de agosto en Estados Unidos.

«Me parece que fue una decisión inteligente [continuar la serie] porque después del final de la temporada pasada, no podría imaginar cómo perdernos algún momento de lo que pasa después de eso», dijo Elisabeth Moss, protagonista y productora ejecutiva, al sitio de The Hollywood Reporter. Moss interpreta a June Osborne, una de las pocas mujeres fértiles en Gilead, a las que llaman criadas y que son violadas por sus dueños -altos miembros del gobierno- en una 'política' para repoblar el mundo. «Tienes que estar ahí con ella y experimentar lo que ella está experimentando. Cada segundo es tan, tan importante. No puedes saltarte nada. Es muy importante saber cuál es su próximo paso. Fue una buena decisión y me parece que será excelente la forma como se retomará la temporada».

Publicado en 1985, el libro de Atwood es lectura obligada en las escuelas, muchas veces colocado en el mismo nivel de otras obras de ficción como '1984' de George Orwell y 'Un mundo feliz' de Aldous Huxley. Las criadas se han convertido también en símbolo de protesta contra políticas conservadoras del presidente Donald Trump y sus aliados, en temas como el aborto.

La tercera temporada no entró en el corte para participar en las categorías principales del Emmy de este año, considerado el Óscar de la televisión, pero consiguió igual 11 nominaciones en categorías técnicas, incluidas mejor guión para drama y dirección.

Hulu, que es propiedad de Disney y tiene 28 millones de suscriptores, anunció además que el ganador del Óscar Mahershala Ali se unirá a la segunda temporada de su original 'Ramy', y anuncio una comedia con Amy Schumer.