Pesadilla en la cocina | Una cucaracha pone los «pelos de punta» a Chicote Las propietarias de la taberna valenciana Lolailo recibieron al chef con su popular chupito 'mamadita' E. C. Sábado, 30 noviembre 2019, 01:46

Alberto Chicote ha visto de todo durante las grabaciones de su programa 'Pesadilla en la cocina'. En el capítulo de esta semana el popular chef visitó la taberna Lolailo en Valencia, que en lugar de satisfacerle con una paella de la tierra acabó poniéndole los «pelos de punta».

Y es que en el plato de un comensal encontraron una pequeña cucaracha, algo que posiblemente no le sorprendiese demasiado. Chicote alarmado por la situación esgrimió una frase de las suyas que no deja indiferente al espectador. «Somos lentos, pero una cucaracha no, esto no nos ha pasado nunca.

Las propietarias del local le recibieron con su popular chupito, la 'mamadita', compuesto por vodka y nata. Al frente del negocio se encuentran una madre y su hija, además de completar la plantilla una prima, la pareja de la madre y un exnovio.

Tras la reforma del establecimiento, con un toque más andaluz, entre los comensales que se dieron cita se encontraba Rappel.