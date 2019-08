La escena que el comandante Waterford logró eliminar en 'El cuento de la criada' Josepth Fiennes reclamó a los responsables de la serie deshechar un momento «desagradable e innecesario» EL COMERCIO Gijón Miércoles, 14 agosto 2019, 19:39

'El cuento de la criada' no se caracteriza por ser una serie de televisión de contenido «amable». En unas declaraciones a 'The Guardian', el actor Josepth Fiennes — comandante Fred Waterford— revela que pidió a los responsables que retiraran del guion el momento en que Fred decidía violar a su mujer durante su visita a Washington. «Siento que Ivonne ha creado una trayectoria tan bella para su personaje que no necesitaba una escena de violación para encontrar su odio. Sentía que era una forma innecesaria de alentar la misoginia. No hacía falta que fuese tan brutalmente ilustrada», afirma el actor en el rotativo.

También en el medio especializado 'Entertainment Weekly' Fiennes afirmó que la violación al personaje de Serena Waterford no encajaba con su concepción del cruel comandante. «Tengo que defender ciertas partes de Fred. La violación no encajaba para mí. Tuve que insistir mucho y negarme proque sentía que Fred, a pesar de lo que es, es un humano», subrayó el actor.