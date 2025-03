«Ahora nos damos cuenta de la importancia de un abrazo»

JULIÁN ALÍA madrid. Sábado, 6 de junio 2020, 00:09 Comenta Compartir

De Javi a Xabi. Antonio Pagudo (Baza, Granada, 43 años) cambia 'La que se avecina', la serie de Telecinco en la que había estado 11 años, por 'Benidorm', la ficción de Antena 3 que se estrena mañana en Atresplayer Premium, la plataforma de pago de Atresmedia. Tras tantos años interpretando a Javier Maroto, Pagudo se mete en la piel de Xabier Zurita, «un notario hijo y nieto de notarios, con el peso que eso tiene, que ha seguido el camino que le marcaron, y un día le llegan con la noticia de que le quedan tres meses de vida». Y en ese punto, se le cruza la imagen de una chica que conoció hace 30 años en Benidorm, en un viaje de estudios, y decide decirle todo lo que no le dijo en su momento porque tenía que seguir con los estudios para hacerse cargo de la notaría. «Vienen las malas noticias, y empieza una búsqueda de rellenar todo esos espacios que no tenía, y de recuperar algo de amor antes de partir», comenta el actor.

-La serie trata sobre una enfermedad. ¿Cree que la gente va a reflexionar más en un momento como este?

- Ya hemos cambiado. Nos han puesto delante una cosa que no controlábamos, y nos hemos dado cuenta de lo chiquititos que somos dentro del universo. Esto es lo que le sucede un poco al personaje. Nos planteamos cosas que antes no: la importancia de un abrazo, de compartir un rato con los amigos, las cervezas tienen otra intensidad...

-¿Cómo se unió al proyecto?

- Recibí una llamada de mi representante allá por el 4 de octubre, que iba a celebrar el cumpleaños de mi hijo, y cuando llegué, ya tenía la separata en recepción. Primero, me enfadé. Decía: '¿Me vengo a pasar unos días y ya tengo trabajo?' (risas), pero enseguida empecé a leer las líneas y me gustó muchísimo. El día 8 ya estábamos haciendo el 'casting', y hubo una conexión maravillosa. El 11 o así ya me estaban llamando para decirme que si me podía incorporar lo antes posible. Que no pude, porque tenía teatro ('Perfectos desconocidos'), y se tuvo que retrasar un pelín, pero poco después ya estaba en Benidorm. Bueno, en Durango, que empezamos allí.

-¿Ha visto ya los nuevos capítulos de 'La que se avecina'?

- ¡Ay! No lo he visto todavía, pero no porque no esté por labor (risas). Sencillamente ha sido porque todavía no he tenido el momento. He estado con mi serie a tope y no he podido disfrutarlos.

-¿Cómo fue su marcha de la serie tras tanto tiempo?

-Antes de incorporarnos a la nueva temporada, la productora propuso unos cambios en el contrato, que no tenían nada que ver con dinero, y no llegamos a un acuerdo. Así de sencillo fue.

-Y justo en la que podría ser la última temporada...

- Sí, piensas: Qué pena, ¿no? ¿Por qué cambiar las cosas ahora, si va a ser la última? No lo sé, pero ya no me lo planteo. Ya pasé el berrinche, ya me sentí mal, y ahora me toca disfrutar. Y encima ha llegado este bombón, del que estoy encantado y con el que he disfrutado muchísimo, y estoy convencido de que la gente también lo va a hacer. Aparte de la luz tan maravillosa que tiene, y de las risas que nos vamos a echar, hay mucho corazón, y creo que es un buen momento para ello.