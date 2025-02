«Defenderé siempre a ultranza las series diarias en televisión»

J. Moreno Madrid Jueves, 3 de junio 2021 | Actualizado 04/06/2021 00:14h. Comenta Compartir

Triunfó como Emilia Ulloa durante 1.848 capítulos de 'El secreto de Puente Viejo' (Antena 3), y ahora la actriz Sandra Cervera (Valencia, 35 años) conduce, junto a Ion Aramendi, el formato de baile 'The Dancer', que se despide el lunes de La 1 de TVE con la elección del mejor bailarín del país. La valenciana aceptó la propuesta de la productora Fremantle para seguir aprendiendo y romper «ciertos prejuicios hacia el mundo de la televisión». El programa de la cadena pública anotó en su última entrega un 7% de cuota y cerca de un millón de espectadores, por detrás de 'Supervivientes' (Telecinco) y 'Mask Singer' (Antena 3).

–¿Cómo surge la posibilidad de dar el salto como presentadora en 'The Dancer' de TVE?

–Esto es una carrera de fondo, hay que aprender, conocer nuevos formatos y romper ciertos prejuicios hacia el mundo de la televisión. Todo eso te hace ser mejor profesional.

–¿Cómo se ha visto en ese papel nuevo de presentadora?

–Me lo he pasado muy bien. Creo que estábamos como pasados de revoluciones todos. Teníamos tantas ganas de empezar que más que nervios era ansiedad de vamos a reventar este escenario y a contagiar a todo el mundo el buen rollo y las ganas que tenemos de que la danza llegue a todos los hogares.

–¿Con qué más compagina 'The Dancer'?

–Yo estaba haciendo 'Flashdance', pero con el confinamiento la productora cerró las puertas. Justo salimos de todo esto, y nos llegó el proyecto. He tenido la suerte de poder rodar un largometraje que se estrenará el año que viene, en Sitges, que se llama 'Visitante'.

–La directora de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, aseguró que va a ser la nueva estrella de la tele, ¿está preparada?

–Estoy preparada para seguir aprendiendo y aprender de la televisión y del arte en general. Yo me considero artista y creo que cuantos más conocimientos mejor.

–¿Qué le aportó 'El secreto de Puente Viejo'?

–A mí 'El secreto de Puente Viejo' me dio todo. Más que fama, me aportó la visibilidad que desgraciadamente el teatro musical no te da en este país. 'Puente Viejo' me abrió las puertas y me dio la posibilidad de ser mejor actriz, mejor artista y mejor compañera. Es una serie que marcó historia. Esto es indiscutible.

–¿Volvería a una telenovela?

–Por supuesto. Defenderé siempre a ultranza las series diarias.

–¿Cómo valora el fenómeno de la ficción turca? ¿Le apena que le quite visibilidad a la ficción española en abierto?

–Tenemos que empeñarnos en explicar que la ficción en España es maravillosa, que el talento de nuestro país es increíble como lo demuestra 'The Dancer'. Este país tiene que seguir creando industria igual que se apoya a nuestra industria fuera de España, como ha ocurrido con 'La casa de papel'.

–También vivió el fenómeno de la ficción española en Italia con 'Puente Viejo', ¿Cómo lo recuerda?

–El recibimiento que he tenido allí ha sido una locura, y sigue siendo una locura. Y todos los premios que nos han dado. Y me han ofrecido trabajo allí.