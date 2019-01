Ana Pastor en 'El Hormiguero': «Ahora hay mucho ofendidito» Ana Pastor visita 'El Hormiguero'. / Antena 3 La periodista presenta la segunda temporada de 'Dónde estabas entonces' CARLA COALLA Lunes, 7 enero 2019, 22:36

De rojo, con una gran sonrisa y con ganas de recordar. Así ha sido la triunfal entrada de Ana Pastor en 'El Hormiguero' para presentar la segunda temporada de 'Dónde estabas entonces', con el que repasará la época de los 90. La periodista y Pablo Motos han querido hacer un guiño a la década hablando de los teléfonos, de la evolución que han sufrido los terminales, así como de todas las cosas que han cambiado en estos casi treinta años.

«Han cambiado muchas cosas a mejor, y otras muchas a peor. Por ejemplo, antes no se prestaba atención a bromas que ahora causan gran revuelo. Ahora hay mucho ofendidito«, ha destacado Ana Pastor, a la que ha apoyado Pablo Motos, «entendidos estos 'ofendiditos' como que se escandalizan con cualquier cosa». En 'Dónde estabas entonces' la periodista hablará con Irene Villa de ETA, de la época que marcó y de lo que significa que ahora vivamos sin terrorismo, «será algo muy emotivo», ha asegurado en 'El Hormiguero'.

La segunda temporada de este espacio conducido por Ana Pastor también enfrentará a personajes «que no tienen nada que ver», como los Javis y Rajoy, o Mariana Galiana e Ínigo Errejón, que hablarán de esa época de los 90. Así lo ha contado la periodista, a la que Pablo Motos ha querido preguntar en 'El Hormiguero' sobre los motivos de que creara su propia productora: «¿Es por la pasta?». «No», ha asegurado, «a mí me gusta innovar». «Y a mí», le ha contestado Motos, «pero también me gusta el dinero».