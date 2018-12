El zasca de Carlos Baute a Marta Sánchez en 'El Hormiguero' Marta Sánchez y Carlos Baute visitan 'El Hormiguero'. / Antena 3 Han presentado el videoclip de su nuevo tema juntos, 'Te sigo pensando' CARLA COALLA Jueves, 13 diciembre 2018, 23:08

Es imposible no hablar de la segunda parte de 'Colgando en tus manos', aunque han confesado que se conforman con que 'Te sigo pensando' tenga tan solo un 10% del éxito que tuvo el anterior dueto. Carlos Baute y Marta Sanchez han visitado a Pablo Motos en 'El Hormiguero' para hablar de su música, de cómo ha sido volver a trabajar juntos, de su vida personal y de actualidad, pues Carlos no ha podido evitar comentar la situación que atraviesa Venezuela. El actual concursante de 'Tu Cara Me Suena 7' ha pedido la colaboración de todo el que pueda prestar ayuda al país, que ya se ha cobrado más de 100.000 muertes este año, sobre todo, por falta de medicamentos. «Hacen falta también neveras de frío especiales, pero ya los hemos conseguido llevar, aunque no ha sido fácil».

Atrás ha quedado el enfrentamiento entre Carlos Baute y Marta Sánchez, a juzgar por el buen rollo que han demostrado en 'El Hormiguero', aunque el artista venezolano ha sorprendido a su compañera musical con un zasca que no ha pasado desapercibido. Mientras Marta hablaba con Pablo Motos de que no se enfadaba mucho, pero que cuando lo hacía era díficil que se le pasase, Carlos ha manifestado su opinión: «Es la edad, a mí madre le pasaba«. Marta ni siquiera ha contestado, aunque el zasca no ha pasado desapercibido para los usuarios de las redes sociales.