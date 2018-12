Cristina Pedroche, en 'El Hormiguero': «El de este año es el vestido más arriesgado» Cristina Pedroche visita 'El Hormiguero'. / Antena 3 Será su quinto año consecutivo presentando las Campanadas y estará acompañada por Alberto Chicote CARLA COALLA Miércoles, 12 diciembre 2018, 22:45

Cristina Pedroche ha vuelto a pisar fuerte y firme en 'El Hormiguero', dispuesta a responder a todas las preguntas posibles de Pablo Motos sobre el vestido que lucirá en Nochevieja. Será su quinto año consecutivo presentando las Campanadas, ya que desde que revolucionase la última noche del año con un vestido de transparencias en La Sexta, la presentadora se ha convertido en la conductora más esperada de cada 31 de diciembre. La acompañará Alberto Chicote, al igual que el año pasado y promete sorprender: «El de este año es el vestido más arriesgado«.

La primera pregunta de Pablo Motos estaba cantada: «El vestido, ¿es sexy?». «Es que yo cualquier cosa que me ponga lo hago sexy. Es una cuestión de actitud. Yo creo que es un vestido con el que mucha gente va a soñar», ha asegurado Cristina Pedroche en 'El Hormiguero', que no ha podido evitar desvelar algunos detalles del vestido. «Para mí las Campanadas son la última noche del año, me quiero sentir Beyoncé. Tiene brillos y tiene transparencias, pero a lo mejor no son las típicas transfarencias. Es el año que menos tiene que ver con los anteriores pero también es el más Pedroche».

Con respecto a las críticas, Cristina Pedroche lo tiene claro, nadie le va a decir cómo se tiene que vestir. Además, la presentadora le ha contado a Pablo Motos durante su visita a 'El Hormiguero' que cada año quiere transmitir un mensaje y que el vestidole ayuda a hacerlo. «Soy una mujer libre que decide qué ponerse cada día, y ese día, más», confiesa.