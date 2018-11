Marc Márquez, en 'El Hormiguero 3.0': «Me caí porque no hice caso a nadie» Marc Márquez visita 'El Hormiguero'. / Antena 3 El piloto tendrá que pasar por el quirófano para solucionar los problemas que tiene en el hombro CARLA COALLA Jueves, 22 noviembre 2018, 23:09

«Qué necesidad había de arriesgar», «era la última y no me estaba jugando nada», le ha confesado Marc Márquez a Pablo Motos en 'El Hormiguero' sobre su última carrera, en la que tuvo una de las caídas más fuertes del año. A causa del impacto, ahora tiene que operarse del hombro y aprovechar las vacaciones para recuperarse de la intervención. «Ya lo tenía tocado y esto ha terminado por destrozarlo», ha reconocido, al tiempo que le ha asegurado al presentador del programa de entrevistas las razones de su accidente: «Me caí porque no hice caso a nadie«.

Marc Márquez ha demostrado que no le gusta perder, aunque no se esté jugando nada: «Yo pensé que no iba a llover, que todos, incluso el radar, se equivocaba, por lo que no puse los neumáticos blandos. Por eso me caí. Había dos delante y los quería coger», ha dicho el campeón del mundo de Moto GP en 'El Hormiguero'. Además, ahora tendrá que estar quince días parado para recuperarse de la intervención, lo que le ha asegurado a Pablo Motos que «es duro».

«Eres más raro que la ostia», le ha espetado el presentador de 'El Hormiguero' a Marc Márquez entre risas, cuando este le hablaba de que le gusta la presión, que la necesita, saber que tiene que competir. Incluso, ha confesado que «puedes tener buena relación (con tus rivales) pero nunca van a ser tus amigos».