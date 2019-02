Sergio Ramos sustituye a Pablo Motos en 'El Hormiguero' Pablo Motos y Sergio Ramos se cambian los papeles. / Antena 3 El futbolista ha protagonizado un momento histórico en el programa CARLA COALLA Lunes, 4 febrero 2019, 22:44

La seña de identidad de 'El Hormiguero' es el baile en el que Pablo Motos y el coreógrafo del programa, con el resto de colaboradores detrás, dan el pistoletazo de salida. Tan solo unos segundos después, Motos presenta al invitado de la noche. Sin embargo, hoy todo ha sido diferente. Sergio Ramos era el invitado, pero ha sido él, y no el presentador, el que ha protagonizado el baile, llegando incluso a besar la cabeza del coreógrafo, imitando completamente a Pablo Motos, del que no había ni rastro. Tras el baile, el capitán del Real Madrid ha dado paso a la publicidad, no sin antes anunciar que el invitado de la noche era Pablo Motos.

La broma ha continuado, llegando Sergio Ramos a hacerle algunas preguntas incómodas a Pablo Motos, hasta que ambos han dado por concluido el episodio y han asumido sus roles reales. Así ha comenzado la entrevista en la que ambos han mostrado a los espectadores de 'El Hormiguero' la buena relación existente entre ellos, llegando a confesar algunos secretos del otro. En concreto, ha sido Motos el que ha confesado que Ramos colecciona obras de arte, con lo que incluso hace negocio: «¿Nunca has comprado a dos y has vendido a ocho?», a lo que el defensa ha contestado afirmativamente entre risas.

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista de Pablo Motos a Sergio Ramos ha llegado cuando el marido de Pilar Rubio ha confesado lo «fácil que es invitar a Pablo a cenar, porque con tortilla de patatas y jamón está solucionado». Juntos han bromeado con el hecho de que al presentador de 'El Hormiguero' no le gusta probar cosas diferentes.