Toni Cantó en 'El Hormiguero': «Muchos teatros no me contratan por ser de Ciudadanos»

Ha visitado a Pablo Motos junto a la ex-deportista y actriz Almudena Cid

CARLA COALLA

Martes, 8 enero 2019, 22:49

Son dos de las caras de 'Linda vista', una obra de teatro que se podrá disfrutar del 11 al 27 de enero en el Teatro Valle-Inclán de Madrid. Un montaje que aborda la llamada 'crisis de los 50', precisamente en medio de la que se encuentra el protagonista, tal y como le han contado a Pablo Motos en 'El Hormiguero'. «Todos depdendemos de él y yo agradezco la profesionalidad y el compañerismo que tiene», ha dicho Almudena Cid de su compañero de reparto en la obra, Toni Cantó. Ambos han revelado que protagonizan «una escena de sexo», incluso la mujer de Christian Gálvez ha confesado que ella se presentó al papel del personaje de 40 pero que la cogieron para el de 20.

Pero no solo han hablado de la obra, sino que también ha habido tiempo de traer a colación la faceta política de Toni Cantó. Precisamente a la interferencia de su trabajo como político en su trabajo como actor se ha referido también, afirmando que «hay muchos teatros que no me contratan por ser de Ciudadanos. «En este país significarse políticamente tiene un precio», ha asegurado a Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Por su parte, Almudena Cid ha repasado brevemente su carrera deportiva, recordando que fue una de las pocas gimnastas que ha pasado por ocho olimpiadas, retirándose con 28 años. Almudena ha manifestado lo orgullosa que se siente de que gracias a lo que ella luchó la edad de retirada de las gimnastas se haya elevado, pues a ella «con 20 años me decían que ya estaba mayor».