«El papel de Inés Suárez es un caramelo» Elena Rivera interpreta a Inés en la serie 'Inés del alma mía' que prepara TVE en varios países, entre ellos España y Chile. / R.C. Elena Rivera La actriz es la protagonista de la adaptación televisiva de 'Inés del alma mía', que se verá en TVE, y más tarde en Amazon JULIÁN ALÍA Lunes, 30 septiembre 2019, 00:34

Tras despedirse de Karina en 'Cuéntame cómo pasó', después de 13 años y más de 250 capítulos, Elena Rivera (Zaragoza, 27 años) se mete en la piel de Inés Suárez, la protagonista de 'Inés del alma mía', la adaptación de la novela homónima de Isabel Allende. Se trata de un proyecto producido entre TVE, Chilevisión y Boomerang, que se desarrolla en localizaciones de España y Sudamérica, y que ahora se está rodando en Chile. La serie también se emitirá en Amazon.

-¿Cómo están siendo las grabaciones?

- Muy intensas. Siempre que empiezas un nuevo proyecto y un rodaje de estas características, que no es que estés rodando en un plató cerrado con todo iluminadito y organizado, sino que estamos en platós naturales, es más duro y más difícil. Todo el equipo tiene que irse conociendo poco a poco y amoldando al estilo que hay que encontrar en la serie. Los comienzos de rodaje son un poco una locura, pero si ya ha habido unos ensayos previos, puedes ir más sobre seguro. Está siendo supersatisfactorio.

- ¿Cómo recibió la noticia de que iba a ser Inés?

- Fue muy bonito. No deja de ser un personaje histórico, que siempre es superpotente. Es una responsabilidad bastante grande, y más cuando la serie se llama como ella. Lo recibí con mucha alegría y con muchas ganas de afrontar el reto. El papel es un caramelo, la verdad. Es una mujer muy fuerte, una adelantada a su tiempo, con las ideas muy claras, y que por ello pasó también a la historia. Hacía cosas que para las mujeres de aquella época no eran nada habituales, y ella parecía casi como un hombre más. De hecho, se fue al Nuevo Mundo con todos ellos.

«Sigo teniendo trato con la gente del equipo técnico de 'Cuéntame', pero ya he desconectado»

- ¿Ha podido echar un ojo a la novela?

- Sí, sí. Tuve un margen desde que me dijeron que era la seleccionada para ser Inés. Aproveché el verano para documentarme, para leer la novela, que no sabía si los directores lo iban a preferir o que simplemente me centrara en los guiones, pero me dijeron que siempre estaba bien saber de más. Y si luego hay que ir quitando conceptos, porque en las adaptaciones es complicado meter todo lo de la novela, pues siempre es mejor tener eso de más y poder darle los matices que se necesiten.

- La serie va a estar disponible en Amazon. ¿Cómo ha vivido la llegada de las plataformas?

- Es muy bueno, porque hay mucha más demanda, hay mucho más trabajo, y eso para el sector siempre es positivo. Mi carrera la he hecho en la televisión en abierto, y para mí es una gozada ir por la calle o estar en un restaurante y que la gente venga y me hable de mi trabajo, ya sea la abuela, la madre, la hija… Y eso siempre te lo da la televisión en abierto, que es accesible a todo el mundo. Me parece una maravilla que ahora haya más opciones de ficción. Sí es cierto que a veces solemos centrarnos en valorar lo de fuera o lo nuevo y lo que ya teníamos parece que lo menospreciamos, que no lo valoramos. Yo creo que en el sector todo suma y que hay que tirar para adelante y estar agradecido de trabajar. Yo siempre que elijo un proyecto lo hago por la historia, por el personaje y por el proyecto en sí, no porque luego vaya a estar donde sea.

- ¿Sigue pendiente de 'Cuéntame…' o ha desconectado?

- La verdad es que he desconectado, pero quizá por el cariño que siempre le he tenido a la serie y a todo el equipo. Sigo teniendo trato con la gente del equipo técnico, y suelo quedar de vez en cuando, o sea que en ese sentido, sí. Pero en la serie en sí yo ya le quise dar el punto y final a Karina y a su historia con Carlos, que ya se vio que fue un éxito, que a todo el mundo le encantó y que fue un capítulo muy bonito. Yo me quedo con eso.