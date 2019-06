El testimonio de una madre que ha hecho llorar a Emma García Emma García. / Telecinco La presentadora de 'Viva la vida' no ha podido contener las lágrimas CARLA COALLA Lunes, 3 junio 2019, 19:55

Una madre ha llegado al programa 'Viva la vida' que conduce Emma García los fines de semana en Telecinco para contar uno de los testimonios más duros que se han narrado en lo que lleva de andadura el espacio. La mujer, que no ha querido desvelar su identidad, ha contado cómo su expareja estuvo abusando de su hija de tres años sin que ella se enterase de nada. De hecho, fue la propia niña la que le habló de lo sucedido un año después.

La presentadora fue incapaz de contener las lágrimas ante el relato de la invitada, que inició un polémico debate ayer en 'Viva la vida': «Lo que no puede ser es que una persona que esté pasando por esta situación, que tiene la valentía de venir a un plató de televisión a narrar con todo lujo de detalles por ayudar a su hija y a todas las personas, que no tenga protección, que no se encuentre una solución a una persona que solo quiere vivir en paz y dejar de pasar miedo».

Emma García no dejó de defender a la invitada durante todo el tratamiento del caso que se dio ayer por la tarde en 'Viva la vida'. Incluso el abogado colaborador del programa de Telecinco, Alejandro Albertini, ha apoyado el relato de la invitada, confirmando que «todo lo que ha contado es real», a juzgar por los datos a los que ha tenido acceso sobre el caso.