«No sé cómo he sobrevivido» Enrique Urbizu. Enrique Urbizu es el director de 'Gigantes', la serie de Movistar que el viernes estrena su segunda temporada. «Igual lo que te parece un marrón es la oportunidad de tu vida» JULIÁN ALÍA Madrid Jueves, 21 marzo 2019

Los hermanos Guerrero regresan el viernes a Movistar para enfrentarse al peor momento de su historia familiar en la segunda temporada de 'Gigantes'. Con la inspectora Márquez pisándoles los talones, los tres «se ven obligados a convivir, aunque se quieran destrozar», según comenta el director y principal responsable, Enrique Urbizu (Bilbao, Vizcaya, 56 años), para quien rodar la serie ha sido «una gozada». El también director y guionista de cine, ganador de dos Premios Goya por 'No habrá paz para los malvados', asegura que la ficción le ofrecía «todos los días oportunidades para hacer algo», que es «más variada que la primera temporada» y, como no podía ser de otra manera, que en ella «hay un camino irrenunciable para aceptar el destino, que es el destino de un Guerrero».

- Daniel Grao (interpreta a Tomás Guerrero) apuntaba que había tenido total libertad y que había hecho «la serie que le había dado la gana». ¿Ha sido realmente así?

- Bueno, hemos hecho la serie que nos ha dado la gana consensuadamente a Miguel Barros, Michel Gaztambide, el equipo de Lazona y, sobre todo, a Movistar Series. Cuando la logramos definir, sí que la he dirigido con total confianza y libertad por parte de los productores. La serie es del equipo, nuestra, y lo respira.

- ¿Tiene algún personaje favorito?

- Me gustan todos y cada uno de ellos. La niña de la cara quemada, los gitanos, los Guerrero. Me gusta especialmente la inspectora Márquez, que quizás es el único personaje positivo. Me gusta la firmeza, la fortaleza, la delicadeza y la sensibilidad que tiene siempre; es poliédrico. Pero la serie te provee todos los días de personajes a cada cual más genial. Ya veréis los portugueses. Es un festival humano.

- ¿Estaba pensado desde un principio que fuesen dos temporadas?

- Sí. De hecho, el capítulo siete y ocho estaban escritos cuando rodamos la primera parte. Intuíamos la autoconclusión, pero evidentemente había material para seguir. Era un círculo que de alguna manera se cerraba y que tenía que tener esa rotundidad de acabarse en el capítulo doce. Lo que sí que descubrimos es que los primeros seis eran una parte, y que el siete y el ocho eran muy buen arranque de una segunda. Mientras estuvimos haciendo la primera, estuvieron escribiendo la segunda, y sin estrenar ni emitir la primera parte, ya estaba rodada esta segunda. También sin ningún condicionante basado en el resultado que hubiera podido tener. Ha sido una oportunidad libérrima y muy inaudita. Ha estado muy bien.

- ¿Y concluye definitivamente en ese capítulo doce, o pueden seguir tirando del hilo?

- La serie está muy bien cerrada, pero si algún día la cadena tuviera interés en recargarla en unos cuantos años, dos o tres, material humano hay. Es un mundo muy interesante, lo que pasa es que yo creo, y ellos también, que ahora no toca.

- ¿Cómo ha recibido la llegada de estas nuevas plataformas?

- Es algo estupendo, muy sano, y también una gran oportunidad. Es como un inmenso taller de I+D, que ya era hora que existiera en lo audiovisual: la capacidad de riesgo de aventurar formatos, de ir probando tonos e ideas nuevas. Y luego está el concepto de aprovechar las calidades de la industria del cine para hacer ficción televisiva. Aunque también hay una sobresaturación y un exceso de sobrevaloración. Supongo que en algún momento la burbuja se redimensionará, y volveremos también a apreciar lo que es un relato unitario de dos horas en una sala con más gente alrededor y sin posibilidad para pararlo, es decir, de volver al cine, que yo creo que conviven muy bien las dos cosas.

- ¿Se esperaba esta irrupción o era algo que ni se planteaba?

- La verdad es que no, y bienvenida sea, porque si no a algunos igual nos hubiera costado mucho más poder rodar. Llevo 30 años haciendo cine profesional, y desde el principio aprendes a no plantearte si algo es posible o no. Si lo piensas en frío, dices: No sé cómo he sobrevivido. Realmente no sé cómo me han producido, cómo he hecho las pelis que he hecho, ni cómo estamos aquí. Es mejor no pensar; tú sigue dando pedales, rueda siempre que puedas lo mejor posible, y no pienses mucho, porque es bastante deprimente.

- ¿Tiene ya algún nuevo proyecto en mente?

- Hay cosas, y probablemente sean para televisión. Distinto que esto y tal. Creo que va a haber que esperar un par de años para hacer cine. Ya veremos. Ahora mismo, hay varios proyectos que me apetecen mucho, y creo que el que más es el que vamos a emprender. Por diferente, por anhelado hace muchos años. pero he aprendido a no forzar también. 'Gigantes' llegó, no lo perseguí. De hecho, fueron unos comienzos muy difíciles los de esta serie.

- ¿Y le costó dar el sí?

- No, pero me costó adaptarme, porque estaba en un momento un tanto vehemente, y venía de haber fracaso en dos o tres proyectos que no se podían hacer. Aunque supimos hacer una buena lectura de la situación, y creo que el trabajo ha sido muy bueno para todos los que hemos participado. Al final, aprendes que las cosas llegan. Igual lo que te parece un marrón o un problema es la oportunidad de tu vida. Y eso esto en este oficio es muy probable. No todo depende de nosotros. Lo que hay que hacer es aprovechar cuando tienes un buen material y equipo humano y físico para hacer las cosas de puta madre.