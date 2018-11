Lo que hay detrás de las escenas de sexo en el cine Más allá de lo que suele parecer en las pantallas, el rodaje de las escenas de sexo suelen ser menos excitante de lo que aparentan, según sus protagonistas. Desde delirantes objetos para cubrir las partes íntimas a reacciones inoportunas. Estas son algunas de las cosas que suceden detrás de las cámaras cuando se rueda una escena de sexo ELCOMERCIO.ES Domingo, 4 noviembre 2018, 17:59

El sexo en el cine suele ser perfecto. Las primeras veces románticas, la pasión desatad, los orgasmos –nunca mejor dicho– de película... En pantalla hemos visto de todo. Partiendo de la base de que la mayor parte de esas secuencias rara vez se reproducen en la vida real, lo que se desconoce es lo incómodo que es su rodaje para los protagonistas. No es excitante. La multitud de cámaras y gente, además de las órdenes de los responsables de la grabación, impide que sea divertido para los actores. Y si lo hacen, no es un gesto apropiado para el juego de la seducción, todo lo contrario: resulta embarazoso.

Más que dejarse llevar, los actores parecen marionetas, protagonistas de un engranaje que los directores manejan a su antojo; una coreografía en la que cada movimiento está medido al milímetro. En estas escenas no cabe la improvisación, pues la intención final es que todo encaje.

El diario 'The Sun' ha recopilado algunas de las anécdotas detrás de estas escenas, incómodas algunas y otras divertidas. Por ejemplo, nada hacía presagiar que la escena de sexo entre Daenerys Targaryen y Khal Drogo en «Juego de tronos» iba a ser sutil. De hecho, destacaba por su rudeza y brusquedad. Sin embargo, según Emilia Clarke, Jason Momoa relajó el tenso ambiente cuando apareció con el «modesto» calcetín que cubría sus partes teñido de rosa. La actriz le dijo a Graham Norton: «¡Es grande y es rosa, y no sé qué hacer!».

El drama histórico 'Los Tudor' se hizo popular por sus explícitas escenas de sexo, pero filmarlas no era tan difícil como cabía esperar. Henry Cavill llegó a decir a la revista 'Men's Health': «Una chica tenía que estar encima de mí, tenía unos pechos espectaculares y no había puesto mis cosas en una posición inofensiva. Básicamente, ella se estaba frotando sobre mí y se puso un poco difícil. Tuve que disculparme después. No es genial cuando estás en un entorno de actuación profesional, y pasa esto. No, no es aceptable».

El famoso McLovin tenía solo 17 años de edad cuando rodó 'Supersalidos' por lo que se requería que un padre estuviera en el escenario durante su escena de sexo, algo que evidentemente no hizo de la experiencia algo divertido para ninguno de los dos.

El actor que da vida al popular personaje, Christopher Mintz-Plasse, dijo: «Mi madre llegó y tuve relaciones sexuales falsas frente a ella. Después no hablamos de eso. Todavía no hablamos de ese momento».

Parece mentira que en la prolífica carrera de Jennifer Lawrenceno hubiese una escena de sexo hasta 'Passenger'. Simular que mantenía relaciones sexuales con Chris Pratt, casado en ese momento, no fue del agrado de la actriz, que le confesó a 'The Hollywood Reporter': «Me emborraché, literalmente. Pero luego eso me provocó mayor ansiedad cuando llegué a casa, porque pensaba: «¿Qué he hecho? No lo sé». Y él estaba casado. E iba a ser la primera vez que besaba a un hombre casado, y la culpa es el peor sentimiento en tu estómago». Dijo una actriz que en ABC reconoció que se había divertido mostrando los pechos al equipo de su última película, 'Gorrión rojo'.

