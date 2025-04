Fani, en 'La casa fuerte': «He tenido que robar para dar de comer a mi hijo, pero nunca me he prostituido» La concursante del reality de Telecinco negó haber trabajado como 'escort' con su tía, algo que su familiar había afirmado en un plató de televisión

La quinta gala de 'La casa fuerte', el reality veraniego de Telecinco, vivió anoche cómo Leticia Sabater y Yola Berrocal lograron ganar el «asalto» y se quedaron con la habitación de Maite Galdeano y Cristian; madre e hijo celebraron la derrota porque las «asaltantes» son de las pocas amigas que tienen en el complejo donde residen los concursantes. En la prueba posterior, realizada entre las parejas «acomodadas», fueron Ferre ('Supervivientes 2020') y su novia, Cris, quienes ganaron y así se libraron del próximo «asalto».

De quien parece que se libró definitivamente Cristian, el hermano de Sofía Suescun, fue de Yola, cuyo flirtreo («gremlin» le llamó él a ella, a sus espaldas), acabó.

Durante el primer tramo del programa, Maite desveló que la expareja de María Jesús Ruiz, José María Gil Silgado, había contactado con ella para avisarle de la falsedad de la exmodelo y su madre, Juani Garzón. María Jesús, al escuchar ese nombre, incluso abandonó el plató-jardín de 'La casa fuerte' para regresar a su asiento tras la publicidad.

En cuanto a Fani Carbajo, que ha encadenado durante el último medio año en Telecinco 'La isla de las tentaciones', 'Supervivientes' y ahora 'La casa de la fuerte', esta, pareja de Cristofer, está harta de que sus compañeros de reality recuerden su infidelidad con Rubén en 'Tentaciones'. Este jueves por la noche, el programa decidió desvelar información del exterior después de que 'Sálvame' haya estado toda la semana haciendo conjeturas sobre el posible pasado de ella como «escort» junto a una de sus tías.

«Creemos que debes ser consciente de una información que se está contando sobre ti en algunos platós de televisión. Debes estar al tanto y tener la oportunidad de desmentirlo o de contar lo que tú quieras», dijo Jorge Javier Vázquez antes de mostrarle un vídeo recopilatorio de lo que han estado diciendo sus familiares sobre ella.

«Jorge, me acabo de quedar en shock» fueron sus primeras palabras. Fani si admitió que su tía efectivamente había trabajado como «Pretty Woman» y que ella lo único que hacía era llevarla y recogerla de la casa donde ejercía dicha profesión hace muchos años. «Por suerte o por desgracia llevo trabajando desde los catorce años y nunca me ha faltado dinero para comer. Si me hubiera faltado no hubiera dudado en pedírselo a mi familia», continuó la concursante.

«Por supuesto que he comido con clientes porque era comercial, montadora de alarmas», justificó tras escuchar un fragmento de 'La isla de las tentaciones' en la que Cristofer y Fani discutían por el trabajo de ella.

«Si yo he tenido que robar para darle de comer a mi hijo, porque su padre no me daba ni un duro, lo he hecho, y no se me cae la cara de vergüenza, pero nunca me he prostituido», reconoció. Fani incluso contó en directo que hubo una «muy mala época» en la que la Cruz Roja le llevaba comida a casa y ni siquiera podía pagar el alquiler.

Cristofer tuvo la oportunidad de ver las imágenes y en todo momento defendió a su pareja; calificó de «vergüenza», «asco» y «mentira» lo dicho por la tía de Fani y el presentador emplazó a la pareja a hablar con sus abogados desde hoy mismo.