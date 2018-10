First Dates: un asturiano, virgen a los 25, confiesa sus gustos sexuales El joven, de Pola de Siero, se convierte en protagonista de la semana CARLA COALLA Viernes, 5 octubre 2018, 10:45

Alejandro, asturiano, de 25 años y virgen. Así se presentaba quien se ha convertido en uno de los protagonistas de esta semana del programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro. El joven aterrizaba en First Dates dispuesto a encontrar el amor para así poder tener su primera experiencia sexual. «Le doy mucha importancia al sexo y aún no lo he hecho con nadie porque quiero que sea muy especial y no soy de esta época en la que todo es sexo y desenfreno», añadía tras confesar su virginidad.

Una aparente timidez, además, que contrastaba con la manera con la que comenzó su cita con su pretendiente, María Jose: «A mí que me toquen el pelo y eso me pone mucho», espetaba, lo que dio lugar a un evidente intercambio de impresiones que concluyó con el éxito de la cita. Ambos se mostraban encantados tras besarse al finalizar el encuentro, cerrando este capítulo con un punto y seguido al que seguirá una nueva oportunidad para conocerse.

First Dates se ha convertido en toda una revelación del 'access prime time' desde su estreno en Cuatro. La búsqueda del amor, de una relación estable, o simplemente de algo divertido es el principal argumento. El programa ofrece la oportunidad de conocerse para luego dejar en manos de los protagonistas la decisión de si se dan una segunda oportunidad o, por el contrario, cierran ese capítulo de sus vidas para siempre.