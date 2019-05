Vis a Vis el Oasis Fox confirma el 'spin off' de 'Vis a vis' Maggie Civantos y Najwa Nimri, como Maca y Zulema. / Instagram de Maggie Civantos La cadena desvela que los nuevos capítulos estarán protagonizados por Maggie Civantos y Najwa Nimri CARLA COALLA Jueves, 23 mayo 2019, 18:50

Después de cuatro temporadas de éxito, de ser exportada a varios países, de un cambio de cadena y de alteraciones, incluso, en el reparto original, Fox ha confirmado que 'Vis a vis' regresará a la pequeña pantalla, en forma de 'spin off' y con Maggie Civantos y Najwa Nimri como protagonistas. La actrices volverán a meterse en la piel de Macarena y Zulema, respectivamente, para calmar las ganas de más que los fans de la serie, la llamada 'marea amarilla', tienen desde que la serie llegara a su fin.

Desde la emisión del último capítulo de 'Vis a vis', eso sí, comenzaron las cábalas sobre las posibles secuelas que se podrían derivar de la historia original. Una de las 'spin off' que surgían como factibles era la protagonizada por una cárcel de hombres, de la que de hecho se dieron algunas pinceladas en la última temporada de la serie. Aunque la que cogía más fuerza para los fans era una en la que se contasen las aventuras de Maca (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri), debido al final abierto que los guionistas tenían reservado para estos inolvidables personajes.

Finalmente Fox ha vuelto a claudicar ante los fans de 'Vis a vis' y ha confirmado que habrá 'spin off' de Maca y Zulema, algo que la propia Maggie Civantos ha publicado en su perfil de Instagram, haciendo un guiño a lo que podría ser el título de la nueva serie: «y si nadie no para esto no para...verdad. @najwanimri? #mareaamarilla Volvemos!!! @themediaprostudio @foxtves @globomedia @VisaViselOasis».