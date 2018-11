La frase con la que Chicote ha destrozado a un hostelero El nuevo programa de Chicote investigó esta semana la comida que se sirve en las fiestas populares EL COMERCIO Gijón Jueves, 15 noviembre 2018, 00:54

Tras el estreno dedicado a la comida de nuestros mayores y las sucesivas entregas sobre el fraude del atún rojo, los catering ilegales o el menú que se sirve en los hospitales, Alberto Chicote se adentró esta semana en '¿Te lo vas a comer?' en algunas fiestas populares de nuestro país para conocer las garantías de seguridad que tienen la comida y la bebida que sirven en sus puestos. En España se celebran cada año más de 16.000 fiestas populares donde la comida y la bebida son protagonistas.

Durante su paso por una de las fiestas el chef se acercó a uno de los puestos de comida para preguntar por las medidas que toman para conservar y cocinar los alimentos con las altas temperaturas que se registran en verano. «Contra el calor no se puede combatir», respondió escueto el hostelero. La respuesta no convenció al cocinero, que respondió rotundo: «Cómo que no, no me jodas. Se llama cámara frigorífica».