Gala 10 de 'Operación Triunfo 2025': las voces femeninas lideran una gala marcada por el 25N

La recta final de 'Operación Triunfo 2025' comienza a sentirse cada vez más cerca. Con la expulsión de Lucía Casani aún reciente, la tensión y el agotamiento es cada vez mayor entre los concursantes, que afrontan la recta final del concurso. Y con todo ello en el ambiente, arrancó la Gala 10 se abrió con un momento de enorme intimidad: los triunfitos se subieron al escenario para interpretar, junto a Pablo Alborán, su canción 'Saturno'. La delicadeza vocal, la sencillez de la puesta en escena y la sensibilidad del propio artista al piano acabaron convirtiendo esta actuación en la mejor grupal de la edición, un arranque que llevó a una buena gala, de esas que ya comenzaban a escasear.

CANCIONES GALA 10 Canción grupal: 'Saturno', de Pablo Alborán

Guillo Rist (nominado): 'Abracadabra' de Lady Gaga

Téyou (nominada): 'Je Vole', de Louane

Crespo: 'Cosas que no te dije', de Saiko

Guille Toledano: 'Until I found you', de Stephen Sanchez

Tinho: 'Tempestades de sal', de Ses

Claudia Arenas: 'Birds of a feather', de Billie Eilish

Olivia: 'At Last', de Etta James

Cristina: 'Uh Nana', de Daniela Blasco

Canción extra de Claudia Arenas, Cristina, Olivia y Téyou: 'Lobo', de Elena Gadel

Tras ese inicio impecable, el ritmo se intensificó con las actuaciones de los nominados. Guillo Rist fue el primero en pisar el escenario con 'Abracadabra' de Lady Gaga, una propuesta tan explosiva como su personalidad artística, presentando una coreografía frenética, una presencia magnética y un despliegue en el plató digno de un videoclip. Sin embargo, la apuesta física terminó pasando factura a la parte vocal: la dicción se perdió en varios momentos y la canción quedó en segundo plano frente al espectáculo. En contraste absoluto, Téyou defendió 'Je Vole', de Louane, desde la sencillez más pura. Sin artificios y sin más apoyo que su voz, se entregó a una interpretación honesta que mantuvo al público completamente hipnotizado. No necesitó nada más. Pero el público, como siempre, tuvo la última palabra, y la nominación se resolvió por un margen mínimo: Guillo fue salvado con un 52% de los votos frente al 48% de Téyou, una despedida que dejó dividido al público.

A partir de ahí, la gala entró en un bloque de actuaciones donde se notó que los concursantes han entendido que el final está cerca. Crespo volvió a ofrecer una ejecución correcta con 'Cosas que no te dije', de Saiko: afinada y contenida, aunque sin un salto evolutivo claro respecto a semanas anteriores que terminó por costarle la propuesta para abandonar el programa. El que sí sorprendió fue Guille Toledano, que con 'Until I Found You', de Stephen Sanchez, firmó su interpretación más completa hasta la fecha. Por primera vez, emoción vocal y escenográfica fueron de la mano, demostrando que su cabeza ha hecho clic y que llega a la fase decisiva del concurso en ascenso.

El público volvió a estallar cuando apareció Tinho con 'Tempestades de sal', de Ses. Guitarra en mano, ritmo imparable y un dominio emocional que convirtió la actuación en uno de los momentos de la noche. El gallego reafirma semana a semana su estatus de posible ganador de la edición, y lo hizo, además, con una interpretación plenamente personal y de enorme fuerza artística.

Tinho y Olivia los mejores de la gala sin duda. Amistad de millones, menudo portento.#OTGala10 pic.twitter.com/f1uCsLaESu — María 🔮🌙 (@meriusthin) November 24, 2025

La preocupación por la voz de Claudia, que había arrastrado problemas durante varias semanas consecutivas, se disipó en el momento en que comenzó a defender su 'Birds of a Feather', de Billie Eilish, sonando limpia, redonda y sorprendentemente fresca, confirmándose como la concursante que más ha evolucionado dentro de la Academia.

Después llegó Olivia, que conquistó al jurado con un 'At Last', de Etta James: elegante y vocalmente impecable. Una interpretación luminosa que evocó el glamour del clásico Hollywood de los años 20 y que mostró un registro nuevo que hasta ahora apenas había dejado ver. Y cerrando el bloque de concursantes, Cristina volvió a desplegar su encanto escénico con 'Uh Nana', de Daniela Blasco: baile, seguridad, actitud y una solvencia que la consolida como una de las artistas más completas de la edición. No fue casualidad que ambas —Olivia y Cristina— cruzaran directamente la pasarela del jurado.

La gala encontró su clímax con la llegada de la esperada grupal de las chicas, que interpretaron 'Lobo' junto a su autora, Elena Gadel, en un homenaje contundente al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue un momento simbólico, poderoso y perfectamente alineado con el mensaje del 25N, una de esas actuaciones que quedarán grabadas como uno de los momentos más especiales de la edición.

Tras el anuncio de diez nuevas ciudades para la gira de que harán los concursantes en cuanto finalice esta edición, y la última actuación de Pablo Alborán como artista invitado con su canción 'Vámonos de aquí', la gala cerró una noche intensa, sólida y, por fin, a la altura de la recta final del concurso.

Tinho, de nuevo favorito

El público eligió a Tinho como favorito de la semana con un 30% de los votos, en la última gala en la que el favorito sigue contando con la inmunidad para no ser nominado por el jurado. Lo acompañaron en el top 3 Olivia y Claudia Arenas, reflejo del dominio creciente de las voces femeninas y del impulso imparable del triunfito gallego.

El jurado, obligado a nominar a cuatro concursantes de seis, y en una noche donde prácticamente todos habían estado a la altura, decidieron proponer para abandonar la academia a Crespo, Guillo Rist, Guille Toledano y Claudia Arenas. Los profesores decidieron salvar a Claudia, y los compañeros, en un desempate decidido por la pizarra de Tinho como favorito, rescataron a Guille Toledano. De este modo, los nominados definitivos de la semana son Guillo Rist y Crespo, que se jugarán la permanencia en la próxima gala.

A medida que esta edición entra en su fase decisiva, crece la sensación de que cada gala pesa más que la anterior y que cualquier pequeño gesto puede redefinir el camino hacia la final. Tras semanas de altibajos, la Gala 10 ha devuelto parte de la emoción perdida, aunque la edición sigue moviéndose entre la solidez técnica y la dificultad para generar momentos realmente inolvidables. Solo algunos nombres —Cristina, Olivia, Claudia y, sobre todo, Tinho— están logrando sostener el pulso emocional del formato y construir una narrativa propia capaz de arrastrar al público. Ahora, el turno vuelve a ser del público: tú decides quién debe continuar en la academia y quién será el próximo en despedirse. Las votaciones ya están abiertas a través de la app de Operación Triunfo. El desenlace, como siempre, lo conoceremos el próximo lunes en la Gala 11. Y tú, ¿a quién vas a salvar esta semana?

