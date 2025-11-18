Gala 9 de 'Operación Triunfo 2025': Tinho deslumbra en una noche que no estuvo a la altura

Sara Pérez Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 11:54 Comenta Compartir

Anoche, la Gala 9 de 'Operación Triunfo 2025' llegó en un momento crítico para la edición, con los concursantes agotados tras tantas semanas de concurso acumuladas y emocionados tras vivir la experiencia de las firmas de discos, pero sobre todo, se respiraba una sensación generalizada de desgaste que se trasladó directamente al escenario. El programa intentó arrancar con fuerza gracias a la grupal 'Potra Salvaje' que interpretaron junto a Isabel Aaiún, pero, como viene ocurriendo demasiadas semanas, la actuación volvió a quedarse en un mero trámite, sin alma ni cohesión, preludio de lo que sería una noche irregular en la que solo unos pocos lograron brillar.

CANCIONES GALA 9 Canción grupal: 'Potra Salvaje', de Isabel Aaiún

Guille Toledano (nominado): 'Stars', de Simply Red

Lucía (nominada): 'Fue tan poco tu cariño', de Rocío Dúrcal

Olivia y Cristina: 'Manchild', de Sabrina Carpenter

Guillo Rist: 'Peregrino', de Carlos Ares

Tinho: 'Beautiful Things', de Benson Boone

Téyou: 'Súper Vacío', de Vic Mirallas

Claudia Arenas: Claudia Arenas: 'Latin Girl', de Emilia Mernes

Crespo: 'Hold My Hand', de Jess Glynne

Los primeros en enfrentarse al público fueron los nominados, Guille Toledano y Lucía Casani, quienes llegaban tocados emocionalmente y con la presión de verse ante la cuerda floja. Comenzó Guille defendiendo 'Stars', de Simply Red, con la elegancia vocal que le caracteriza: impecable en afinación pero distante en interpretación. Su problema no es cómo canta, sino cómo lo siente y trasmite al público. Lucía, en cambio, salió con una mayor fuerza y conexión emocional con 'Fue tan poco tu cariño', de Rocío Dúrcal, un tema que dominaba al haberlo cantado en otras ocasiones antes de entrar en el programa. Esa seguridad, sin embargo, jugó en su contra, pues hubo espectadores quienes percibieron cierta repetición o falta de riesgo en su actuación. Finalmente, el público habló con claridad: Guille se salvó con un 67% de los votos y Lucía fue la expulsada de la noche, quien protagonizó una despedida amarga tras semanas luchando por estabilizar su trayectoria dentro del concurso.

A continuación llegó uno de los números más esperados de la noche: el dúo de Olivia y Cristina con 'Manchild', de Sabrina Carpenter, que muchos anticipaban como el golpe de energía que la gala necesitaba. Pero el resultado fue sorprendentemente flojo. Olivia apenas se escuchaba y Cristina estuvo demasiado alta durante toda la actuación, generando un contraste incómodo que, en palabras de Noemí Galera, podemos resumir como 'un buñuelito'. La puesta en escena tampoco ayudó mucho a contectar con la canción: lo que debía ser una fiesta de pijamas, alegre y divertida, quedó en una coreografía confusa y sin demasiada química. El desencanto con este dúo fue tan notable que acabó empujando a Olivia hacia la nominación, mientras Cristina, protegida por su condición de favorita, evitó caer también entre los nominados.

Guillo Rist tomó el relevo con 'Peregrino', de Carlos Ares. Atravesando una semana complicada tras la polémica en la firma de Barcelona —donde una fan le reprochó directamente la posible expulsión de Lucía—, ese golpe emocional se notó en el escenario: exceso de constricción, voz descontrolada y una interpretación inestable que derivó en una nominación casi inevitable. Pero, por suerte, el contraste llegó justo después con Tinho, quien interpretó 'Beautiful Things', de Benson Boone, y firmó no solo la mejor actuación de la noche, sino una de las más icónicas de la edición. Su entrega emocional, su impecable control vocal y la reacción del público —puesto en pie y completamente entregado— despertaron comparaciones con el histórico 'Shake It Off' de Amaia de OT 2017, que también fue una actuación de gala 9. Muchos ya lo señalan como el gran candidato a ganar esta edición.

Los ganadores de ot siempre hacen la mejor actuación en la gala 9. Just saying #OTGala9 pic.twitter.com/8anUXZO3GJ — Sara ❄️ En mi Cristihno era (@sarasintilde) November 17, 2025

Tras semejante numerazo, Téyou se subií al escenario para presentar una actuación correcta, pero plana, de 'Súper Vacío', de Vic Mirallas, quien la acompañó encima del escenario tocando el saxo. La actuación funcionó en cuanto a puesta en escena, pero no terminó de brillar en lo vocal, sobre todo por la sensación de que, a estas alturas, estar 'correcta' no es suficiente. El jurado tomó nota y la propuso para abandonar la academia. Después llego Claudia Arenas, una de las favoritas del público y que sufrió las consecuencias de llegar enferma, con problemas de garganta y agotamiento físico. Aun así defendió 'Latin Girl', de Emilia Mernes con el carisma que la caracteriza, aunque sin la solidez vocal suficiente para escapar de la nominación. Cerró la noche Crespo con 'Hold My Hand', de Jess Glynne, una actuación que quedó lejos del nivel exigible en una Gala 9: problemas sobre todo al inicio de la canción y falta de presencia escénica. Pese a ello, volvió a librarse de la nominación, algo que indignó a buena parte del público al considerarlo profundamente injusto.

Más allá de lo musical, la gala estuvo marcada por el eco de las firmas de discos celebradas en Madrid, Barcelona y Valencia, que reunieron a unas 9.000 personas según reveló Chenoa en directo. Hubo momentos emotivos, reencuentros familiares y lágrimas de ilusión.

Finalmente, la actuación invitada corrió a cargo de Ana Mena, que presentó 'Lárgate' con la profesionalidad y solvencia habituales de una artista consolidada como ella.

Favorita y nominados de la semana

El público eligió a Cristina como favorita con un 27% de los votos, seguida de Guillo Rist (que una semana más se quedó sin disfrutar de los beneficios de ser favorito) y Claudia Arenas en el top 3.

El jurado, sin embargo, volvió a ser duro: propuso a Téyou, Olivia, Claudia y Guillo para abandonar la academia. Los profesores decidieron salvar a Olivia, mientras que los compañeros optaron por rescatar a Claudia en una votación que llegó a estar empatada hasta que Cristina —en su condición de favorita— decidió con su voto final. De este modo, los nominados definitivos fueron Téyou y Guillo, una decisión que encendió las redes sociales, donde muchos consideraron que ambos merecían estar más cerca de la final que otros concursantes que llevan semanas esquivando la nominación.

La Gala 9 dejó claro que esta edición de Operación Triungo sigue buscando su gran momento, ese golpe de efecto capaz de recuperar la emoción y el magnetismo de otras ediciones. Mientras algunos concursantes, como Tinho o Cristina, se consolidan en lo alto, otros empiezan a mostrar un gran desgaste con el paso de las semanas. La recta final se acerca, y el programa necesita más que nunca una actuación que marque la diferencia. Ahora, el turno vuelve a ser del público: tú decides quién debe continuar en la academia y quién será el próximo en despedirse. Las votaciones ya están abiertas a través de la app de Operación Triunfo. El desenlace, como siempre, lo conoceremos el próximo lunes en la Gala 9. Y tú, ¿a quién vas a salvar esta semana?

¿Quién quieres que continúe en Operación Triunfo? Téyou Guillo Rist