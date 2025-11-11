Gala 8 de 'Operación Triunfo 2025': Cristina pasa de nominada a gran favorita para ganar la edición

Sara Pérez Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 14:54 | Actualizado 15:34h. Comenta Compartir

Anoche, la octava gala de 'Operación Triunfo 2025' dejó más bostezos que sobresaltos. Lo que debía ser una noche vibrante propia de una Gala 8 acabó convirtiéndose en una de las más planas de lo que llevamos de concurso, confirmando la sensación general de que el nivel de este año está lejos del de años anteriores. El arranque con la canción grupal, 'Que nada nos pare', de Elyella y La La Love You, prometía energía, ritmo y actitud, pero quedó en un intento de ello: un número coral correcto pero sin la actitud necesaria que, irónicamente, era un preámbulo de lo que vendría después: una gala que no terminó de despegar.

CANCIONES GALA 8 Canción grupal: 'Que nada nos pare', de Elyella y La La Love You

Cristina (nominada): 'Garganta con Arena', de Cacho Castaña

María Cruz (nominada): 'Envidia', de Nathy Peluso

Tinho y Olivia: 'Cheek to cheek', de Lady Gaga y Tony Bennett

Crespo: 'Me has invitado a bailar', de Dani Fernández

Téyou: 'Baby, I love your way', de Peter Frampton

Guille Toledano: 'Como Camarón', de Estopa

Claudia Arenas: 'Kiss Me', de Sixpence None The Richer

Guillo Rist y Lucia Casani: 'Sexo en la playa', de Alizzz y Amaia Romero

Las primeras en salir al escenario fueron las nominadas de la semana, y curiosamente, fueron también las únicas capaces de levantar el ánimo del público. Cristina firmó una actuación magistral con 'Garganta con arena', de Cacho Castaña, acompañada al piano por Manu Guix. Su interpretación fue intensa, elegante y cargada de emoción. Su dominio del escenario y su voz conmovedora la consolidaron, sin lugar a dudas, como la gran favorita para ganar esta edición. Tras ella, María Cruz sorprendió con una de sus mejores actuaciones hasta la fecha: 'Envidia', de Nathy Peluso. También acompañada por Manu Guix, mostró una fuerza vocal que no se le había visto antes, mezclando sensualidad y poderío con solvencia. Sin embargo, el público lo tuvo claro: con un 84% de los votos, Cristina fue salvada, dejando a María Cruz fuera del concurso con apenas un 16%. Una expulsión esperada, pero no por ello menos emotiva.

La actuación de Tinho y Olivia fue el verdadero punto álgido de la gala. Interpretaron 'Cheek to Cheek', en la versión de Lady Gaga y Tony Bennett, con elegancia, ternura y una complicidad casi cinematográfica. Cantaron, bailaron y se movieron como si flotaran encima del escenario, haciendo que el público y el jurado se rindieran a sus pies. Fue uno de esos momentos que justifican todo el programa: el dúo perfecto, el aplauso unánime y una actuación que quedará como las memorables.

Tras el subidón a base de jazz y tango, el ritmo cayó en picado. Crespo salió a defender 'Me has invitado a bailar', de Dani Fernández, en una actuación técnicamente correcta pero con alma de actuación de colegio. Aunque su número fue visualmente potente —gracias a una puesta en escena destacable—, su interpretación se quedó a medio gas. Aun así, el jurado decidió pasar por alto sus carencias y no nominarle, lo que reavivó las críticas sobre el favoritismo que muchos espectadores perciben hacia el triunfito.

Téyou, con 'Baby, I Love Your Way', de Peter Frampton, firmó una de las actuaciones más flojas de la noche, algo a lo que nos tenía muy poco acostumbrados. Su falta de energía fue evidente, y la dedicatoria a su novia pareció quedarse en lo anecdótico. Ni el público ni el jurado sintieron conexión alguna, y su desgana acabó pasándole factura al ser propuesta para abandonar el concurso. Guille Toledano, por su parte, intentó reconectar con el público con 'Como Camarón', de Estopa. Si bien logró transmitir cercanía y energía, su interpretación fue más una imitación que una reinvención —o al menos así lo percibió el jurado—, lo que le valió también una nominación.

La gran sorpresa positiva de la noche fue Claudia Arenas, que confirmó su evolución con 'Kiss Me', de Sixpence None The Richer. Rodeada de flores y con una voz dulce y precisa, transformó el escenario en un pequeño jardín sonoro. Su actuación fue pura delicadeza, una de las pocas que consiguió emocionar de verdad al público.

Claudia no es la mejor técnicamente pero sinceramente es la única que siento que seguiré escuchando después de este programa porque su timbre de voz me lo da todo #OTGala8 pic.twitter.com/7n7GUrHunj — 🎃👻Filematofobica👻🎃 (@AnaLueiro) November 10, 2025

La gala terminó con Guillo Rist y Lucía Casani, que defendieron 'Sexo en la playa', de Alizzz y Amaia Romero. Aunque la canción invitaba a la diversión, su falta de química y coordinación fue evidente. Guillo apenas ensayó durante la semana y dejó a su compañera sola con el peso del tema durante la gala. ¿El resultado? Su peor pase hasta la fecha, y el jurado no dudó en nominarlos conjuntamente.

Como broche final, la artista invitada Violeta, exconcursante de OT 2023, regresó al plató para interpretar su nuevo single, recordando por qué fue una de las voces más queridas de su edición y dejando claro que el talento que desprende.

Favorita y nominados de la semana

El público eligió a Olivia como favorita de la semana con un 35% de los votos, el porcentaje más alto de toda la edición hasta el momento. En el top 3 estuvo acompañada por sus compañeros Guillo Rist y Claudia Arenas.

Finalmente, el jurado propuso como nominados a Lucía, Guille, Guillo y Téyou. Los profesores, liderados por la directora Noemía Galera, decidieron salvar a Guillo y los compañeros a Téyou, por lo que los nominados finales fueron Lucía y Guille, una decisión que generó bastante polémica en redes sociales, como ya es costumbre a estas alturas de la edición.

A medida que Operación Triunfo avanza, crece la sensación de que el programa necesita un golpe de efecto para recuperar la emoción de otras ediciones. Aunque el nivel técnico de los concursantes es indudable, la conexión y el magnetismo escénico parecen brillar por su ausencia. Solo Cristina, Claudia, Olivia y Tinho siguen sosteniendo el listón de una edición que, al menos por ahora, no logra despegar del todo. Ahora, el turno vuelve a ser del público: tú decides quién debe continuar en la academia y quién será el próximo en despedirse. Las votaciones ya están abiertas a través de la app de Operación Triunfo. El desenlace, como siempre, lo conoceremos el próximo lunes en la Gala 9. Y tú, ¿a quién vas a salvar esta semana?

¿Quién quieres que continúe en Operación Triunfo? Guille Toledano Lucía