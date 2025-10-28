Gala 6 de 'Operación Triunfo 2025': un favorito por petición propia y una polémica nominación

Sara Pérez Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 12:19 Comenta Compartir

El plató de Operación Triunfo 2025 volvió a llenarse de talento, emociones y también cierta sensación de cansancio. Y es que, aunque la Gala 6 —que marca el ecuador del concurso— dejó actuaciones destacadas y momentos de tensión, el público pareció ponerse de acuerdo en algo: fue una de las galas más flojas de la edición. Y eso dice mucho, teniendo en cuenta el punto en el que nos encontramos del programa y que justo ha sido esta noche donde han anunciado la futura gira de los triunfitos de este año. La noche arrancó con la canción grupal, 'Make your own kind of music', de Paloma Faith, un tema optimista que funcionó como buen arranque y que se convirtió en todo un himno. Los triunfitos brillaron con una puesta en escena alegre y vibrante.

CANCIONES GALA 6 Canción grupal: 'Make Your Own Kind Of Music', de Paloma Faith

Max (nominado): 'You Will Be Found', de Ben Platt

Lucía (nominada): 'Tu falta de querer', de Mon Laferte

Crespo: 'Can't Hold Us', de Macklemore & Ryan Lewis

Guille Toledano y Claudia Arenas: 'Dos Gardenias', de Isolina Carrillo

Laura Muñoz y María Cruz: 'Diamonds', de Rihanna

Guillo Rist y Olivia: 'El principio de algo', de La La Love You

Tinho y Téyou: 'Agua' de Jarabe de Palo

Cristina: 'Je me casse', de Destiny

A continuación llegaron los nominados de la semana. Max fue el primero en subirse al escenario con 'You will be found', de Ben Platt, y dejó claro que su alma de theatre kid no tiene rival. Fue impecable, emocionante y dejó claro que su amor por los musicales no tiene fin, convirtiéndose en una de las mejores actuaciones de su paso por el programa. Lucía, por su parte, defendió 'Tu falta de querer', de Mon Laferte, con más confianza que nunca. Su interpretación, llena de emoción y vulnerabilidad, demostró su talento y cómo va creciendo su seguridad encima del escenario, aunque la comparación con la entrega de Max no jugó a su favor. Pero finalmente, el público habló: Lucía fue la salvada con un 69,5% de los votos, dejando a Max como expulsado con un 30,5%. Fue la primera expulsión no reñida de la edición, una votación clara que reflejó, probablemente, el desgaste de la campaña de odio que el concursante ha recibido en redes durante las últimas semanas. Puede gustar más o menos un artista, pero el linchamiento gratuito nunca debería formar parte del juego.

El bloque de actuaciones de examen comenzó con fuerza con Crespo y su 'Can't hold us', de Macklemore & Ryan Lewis. El cordobés demostró ambición y entrega, con una escenografía muy currada donde iba recorriendo todo el plató por detrás, en una puesta en escena muy dinámica donde el público asistente se vio muy implicado. Sin embargo, entre la dificultad vocal del tema y la intensidad del movimiento, muchas partes del rap quedaron poco claras. Aun así, el jurado valoró su esfuerzo y actitud, aunque los espectadores señalaron, una vez más, la desigual para medir la evolución y progreso entre concursantes.

Después llegó el turno de Guille Toledano y Claudia Arenas con 'Dos gardenias', de Isolina Carrillo pero en la versión de Pablo Alborán. Acompañados al piano por Manu Guix, ofrecieron un número elegante, sobrio y muy íntimo. Fue la gala en la que, por primera vez, Guille se vio algo eclipsado por su compañera: Claudia brilló con una interpretación delicada y contenida que demostró su enorme evolución. Pese a ello, ambos cruzaron la pasarela sin problemas. Laura Muñoz y María Cruz tomaron el relevo con 'Diamonds', de Rihanna. Vocalmente, fue una de las mejores actuaciones de la noche: potentes, afinadas y seguras. Sin embargo, Leire Martínez señaló la falta de conexión emocional e interpretativa entre ambas. Por eso, el jurado optó por nominarlas conjuntamente, defendiendo que «nominaban la actuación».

La gala recuperó algo de frescura con Guillo Rist y Olivia y su versión de 'El principio de algo', de La La Love You. Fue una actuación divertida, ligera y energética, con gran complicidad y un despliegue físico que el público disfrutó de principio a fin. Aun así, el jurado consideró que el número no alcanzó el nivel exigido y nominó a ambos. La propia banda que canta el tema original les envió un mensaje de apoyo durante el programa. El momento más emotivo llegó con Tinho y Téyou, que interpretaron 'Agua', de Jarabe de Palo. Su conexión fue total, creando uno de esos silencios mágicos en el plató que solo ocurren cuando una actuación toca algo profundo. Fue uno de los instantes más valorados por la audiencia y una de las actuaciones más conmovedoras de la noche.

Para cerrar la noche, Cristina fue la segunda debutante como solista con 'Je me casse', de Destiny, un tema tan complejo como explosivo que defendió con solvencia en una actuación de nivel eurovisivo, vibrante y llena de actitud. Voz, coreografía y seguridad en escena hicieron que cruzara la pasarela con nota, aunque el jurado le advirtió de cierta sobreactuación en algunos momentos.

Los invitados de la noche fueron Ana Mena y Abraham Mateo, que interpretaron su tema 'Quiero decirte' en versión acústica. Su complicidad y solidez vocal fueron aplaudidas por el público, aunque también sirvieron para dejar en evidencia el nivel de la gala: lo más destacado de la noche, paradójicamente, vino de los artistas invitados.

Favorito y nominados de la semana

El público eligió como favorito a Tinho, que consiguió un 26,6% de los votos. Un momento especialmente divertido, ya que el concursante había hecho 'campaña' dentro de la academia durante toda la semana para salir favorito el día de su cumpleaños, y lo logró. Compartió el podio con sus compañeros Guillo y Olivia.

En el momento de las nominaciones, el jurado propuso a Laura, María Cruz, Guillo y Olivia como los cuatro propuestos de esta semana para abandonar el concurso. Los profesores decidieron salvar a Guillo y los compañeros, tras una votación bastante ajustada, a María Cruz. De este modo, Laura y Olivia quedaron como nominadas de la semana, una decisión que provocó malestar general entre el público y los espectadores que lo estaban viendo desde sus casas. La polémica no tardó en llegar a las redes sociales, donde muchos cuestionaron los criterios del jurado.

Con esta gala, 'Operación Triunfo 2025' llega a su ecuador con un sabor agridulce, en una fase cada vez más exigente, donde las diferencias de nivel son mínimas y cualquier error puede ser determinante. Ahora, el turno vuelve a ser del público: tú decides quién debe continuar en la academia y quién será el próximo en despedirse. Las votaciones ya están abiertas a través de la app de Operación Triunfo. El desenlace, como siempre, lo conoceremos el próximo lunes en la Gala 7. Y tú, ¿a quién vas a salvar esta semana?

