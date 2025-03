«He ganado porque me lo he currado, no por ser negra» Nia Correia Vencedora de 'OT'La grancanaria de 26 años se lleva la edición de este año, la más larga por el parón del coronavirus, con el 45% de los votos

La grancanaria de 26 años Nia Correia se proclamó la noche del miércoles ganadora de 'Operación Triunfo 2020', la edición más larga, marcada por el parón del coronavirus, aunque, finalmente, se ha podido salvar sin mayores problemas que la ausencia de público. Nia se impuso con el 45% de los votos de los espectadores a Flavio, segundo con el 32%, y Eva, tercera, con el 23%. Pero, a diferencia de Famous, vencedor de la anterior temporada del formato, que fue el encargado de entregarle el premio, no quiso «apelar a ningún mensaje». Así lo reconoció ayer en la atípica rueda de prensa, virtual por las circunstancias, en la que también estuvieron los otros cuatro finalistas (Flavio, Eva, Anaju y Hugo), además de la directora de la academia, Noemí Galera, Brian Sellei, mánager y asesor de 'OT 2020', y Ricky Merino, quien se postuló como posible presentador del 'talent' musical, que sufre la baja de Roberto Leal, que ya conduce 'Pasapalabra' en Antena 3.

«Con mi victoria no quiero apelar a ningún mensaje. Gané porque me lo he currado, independientemente de ser negra o blanca. He ganado por lo que me lo he trabajado», fueron las palabras de Nia al ser preguntada si seguía la tónica marcada por su predecesor, y más en una época que vive las protestas contra el racismo por la muerte del afroamericano George Floyd.

La canaria también habló de su futuro. Confesó que quiere que su música «tenga sabor latino», y aseguró que en ningún momento pensó en la posibilidad de acudir al certamen de Eurovisión representando a España, algo que le impone «gran respeto». «Yo no me siento preparada para ir a Eurovisión. Es mucha presión. No me lo he planteado y no está en mis planes, pero todo se andará», explicó la flamante ganadora, ya que en esta ocasión, el formato se ha desmarcado del festival eurovisivo, que mantiene a Blas Cantó como candidato español para la próxima edición tras haberse suspendido la última por la crisis sanitaria del coronavirus. La vencedora reconoció también ante las más de 56.000 personas que vivieron el encuentro virtual en directo que no siente una presión especial por la llamada 'maldición del ganador' de 'OT', esa que dice que el vencedor acaba teniendo menos éxito que su inmediato perseguidor. Definió su paso por la Academia con la palabra «ilusión» y confesó que es «muy autoexigente»: «Yo voy a trabajar y, con esfuerzo, las cosas se consiguen»

Polémica con Estrella Morente

Asimismo, se refirió a la polémica vivida con Estrella Morente, que, en directo y sin previo aviso, cambió la letra de su canción 'Volver' para defender la tauromaquia. «Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero. Los dos se juegan su vida al mismo azaroso juego. No trafiques con su alma, no le perdonéis la vida al toro bravo en la plaza, que es una cobardía robarle al toro su muerte, a solas y en su agonía», dijo la cantante ante la atónita mirada de Nia, que ayer explicó que le había comentado «que iba a hacer algo para calentar», pero que para nada se esperaba que fuera eso. «Me asusté porque no estaba entendiendo nada. No era el momento, no era el lugar».

De igual manera, Tinet Rubira, director de la productora, Gestmusic, había asegurado ya que el cambio de letra «no estaba ni pactado, ni previsto», y que «fue una sorpresa para todos». Un Rubira que, sorprendentemente, no estuvo presente en la comparecencia con los finalistas del 'talent', por lo que se especuló sobre su posible fin, al menos en la cadena pública.