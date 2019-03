GH DÚO La advertencia de Kiko Rivera a su mujer, Irene Rosales Kiko Rivera e Irene Rosales tienen dos hijas en común. / Telecinco La pareja se encuentra concursando en la primera edición de 'GH DÚO' CARLA COALLA Viernes, 8 marzo 2019, 20:55

Kiko Rivera e Irene Rosales están protagonizando todo tipo de situaciones en la casa de Guadalix de la Sierra gracias a su entrada como concursantes de la primera edición de 'GH DÚO'. De hecho, ambos han sido los artífices de algunos de los momentos más emocionantes y reveladores tras desvelar durante la prueba de 'la curva de su vida' el calvario que atravesó la pareja por los problemas con las drogas del hijo de Isabel Pantoja. A ello se suma el aborto espontáneo paredecido por Irene, que la obligó a ausentarse del programa durante unos días.

Por otro lado, también han protagonizado algunos de los momentos que más risas han despertado en la audiencia, mostrando a la audiencia uno de los aspectos más íntimos de su vida en pareja: Irene Rosales cortándole las uñas de los pies a Kiko Rivera. Pero no todo es diversión y el músico le ha lanzado una advertencia a su mujer que no ha dejado a nadie indiferente.

Unas pullitas de Kiko Rivera a su mujer, Irene Rosales, hicieron que esta encolerizara y terminara por llamarlo «estúpido». La reacción del joven no se hizo esperar y sentenció a su mujer con un tono que no ha sido de lo más agradable: «Que sea la última vez que me insultas y menos delante de la gente». ¿Estarán empezando a hacer mella en la pareja las 24 horas que pasan juntos en 'GH DÚO'?