Las redes sociales se ceban con la madre de Sofía Suescun antes de 'GH DÚO'

CARLA COALLA Lunes, 7 enero 2019, 20:21

Aún no ha comenzado 'GH DÚO' y sus protagonistas ya llenan portadas. Este lunes, el centro de todas las miradas (y de todos los comentarios de Twitter) ha sido Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun, que ha aparecido en 'Sálvame' con una apariencia bastante diferente a la que tiene acostumbrados a los espectadores. Su piel resultaba tan tersa que los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar, acusándola de haber pasado por el bisturí de manera desmedida. Aunque no ha sido ese el único capítulo que ha protagonizado de un culebrón que continúa con la entrada de Sofía en 'GH DÚO'.

Y es que la mismísima Paz Padilla ha acusado a Maite Galdeano de utilizar el cuerpo de su hija, Sofía Suescun, para hacer caja. De hecho, en 'Sálvame' se ha ofrecido a los espectadores un audio que delata las verdaderas intenciones de Maite. En el mismo, la mujer anima a su hija a tener una relación con el hijo de Raquel Bollo por «la pasta», unas acusaciones de las que Maite ha tratado de defenderse sin conseguirlo.

Esta nueva polémica en torno a Maite Galdeano estalla cuando quedan apenas 24 horas para que Sofía Suescun entre en la casa, en el que será su tercer reality en Telecinco. La joven, que se ha convertido en toda una experta de cara a las cámaras, estará acompañada en esta nueva aventura por Alejandro Abdalá, quien fuera su pareja sentimental y al que ahora le unirá el éxito o el fracaso en 'GH DÚO'.