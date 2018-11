'GH VIP' | Bronca de Jorge Javier Vázquez y Ángel Garó: «Necesitas clases de educación» Ángel Garó se enfrenta a Jorge Javier Vázquez. / Telecinco El concursante de Gran Hermano VIP sigue defendiendo su postura CARLA COALLA Jueves, 8 noviembre 2018, 23:56

«Yo no he venido a que me lean la cartilla ni a que me den clases de educación, yo he venido a trabajar, no me hagas demagogia», gritaba Ángel. «Pues a lo mejor las necesitas (clases de educación), si nos ponemos chulos te lo digo. Sí, estás trabajando, pero con gente como tú, no con chusma. Este programa está compuesto con concursantes que vienen a participar en 'GH VIP' y no por chusma», le ha espetado el presentador a Ángel Garó, dando origen a lo que ha desembocado en una gran bronca, minutos antes de la expulsión. Jorge Javier Vázquez le ha pedido que no vuelva a aludir a la nacionalidad de ninguno de sus compañeros de concurso, porque «puede que no sean comentarios racistas, pero sí clasistas». Ángel se ha enfadado y ha abandonado la sala común en cuanto ha podido, después de que el presentador le dijera que se reuniría con Asraf en unos minutos para leer el sobre con el nombre del nominado.

Asraf, por su parte, se ha reencontrado con Isa Pantoja poco antes de la expulsión de 'GH VIP', en el que ella le ha pedido algunas explicaciones y le ha confesado todo lo ocurrido fuera de la Casa. Omar, por su parte, observaba atento el devenir de la conversación, después de confesar en plató que «estaba nervioso» pero sabía que «el corazón de Isabel le pertenecía». Asraf ha dicho que sí «hubo besos» pero que «no hubo nada más» y que fueron «picos y besos cortos». Isa Pantoja le ha echado en cara que sea «un mentiroso» porque ella había ido con toda su «buena intención».

Mientras tanto, en el plató de 'GH VIP', Jorge Javier Vázquez ha continuado la bronca iniciada con Ángel y con Techi, a la que ha echado: «Hasta nunca», le ha dicho. Al mismo tiempo, Aramís ha defendido la versión de Asraf de que «entre esas sábanas pasó algo». ¿Quién miente?