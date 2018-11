GH VIP: Aplausos a la expulsión de Makoke, que carga contra el público Makoke, nueva expulsada de 'GH VIP'. Las votaciones entre ella y el Koala han estado muy ajustadas CARLA COALLA Viernes, 16 noviembre 2018, 00:35

En cuanto Jorge Javier Vázquez ha dado la noticia de que era Makoke la nueva expulsada de 'GH VIP', el público ha empezado a aplaudir y a lanzar vítores, ya que no eran pocos los que llevaban semanas manifestando su deseo de que la ex de Kiko Matamoros saliera de la Casa de Guadalix de la Sierra. La ya expulsada no ha tardado en cargar contra los que han sido sus principales enemigos dentro del concurso, Miriam y Koala, a lo que el segundo ha respondido rápidamente. «Si lo estoy haciendo tan mal, ¿la gente qué hace salvándome tantas semanas?», ha respondido el Koala, ante las críticas de Makoke, que incluso ha cargado contra el público. «Yo he sido sincera, he actuado bien y solo he recibido un mal trato tanto por su parte (del Koala) como por la de Miriam. Tampoco entiendo que el público aplauda sus actuaciones».

En el plató de 'GH VIP', por otro lado, Javi, el hijo de Makoke, ha defendido la actuación de su madre en el concurso, llegando a afirmar que «así va España». El joven se ha ganado los abucheos del público, al igual que Ángel Garó cuando ha acusado al Koala de ser falso. «No me fío de él», ha dicho. Todo lo contrario que Asraf, que lo ha defendido a voz en grito: «¡Koala es bueno, es igual que yo y Koala ganador!», ganándose el aplauso del público.

Jorge Javier Vázquez, por su parte, se ha referido a los usuarios de las redes sociales, aludiendo a que muchos de ellos le estaban «cortando un traje», haciendo referencia a las críticas que esta noche han circulado por la red sobre el presentador de 'GH VIP'. Ni corto ni perezoso, ha contestado «ancho de espalda, estrecho de culo y lo que viene después ya os lo imaginaréis».