'GH VIP': La bronca que podría costarle a Miriam la expulsión Miriam podría perder el favor del público por su enfrentamiento con Ángel. / Telecinco «Yo ya he hecho aquí mi misión, pido que me echen», ha dicho Ángel Garó, que ha pedido al público que lo voten CARLA COALLA Miércoles, 7 noviembre 2018, 01:10

Ángel Garó ha pedido la expulsión en 'GH VIP'. «Lo siento mucho por la gente que yo sé que aquí me ha cogido mucho cariño, pero yo le hago falta a mucha gente fuera y pido que me expulsen, así que empiecen ya a votar». El pasado jueves resultó ser el nominado con Miriam, el Koala y Asraf, tras una semana muy conflictiva en la que Ángel Garó y Asraf habían protagonizado momentos muy tensos y una bronca tan grande como la que ahora podría costarte a Miriam la expulsión. Makoke no ha tardado en salir en defensa de Garó: «a mí me hace mucha falta aquí, aunque me digan pelota», ha añadido, haciendo un guiño hacia los compañeros que la han acusado de acercarse a unos y a otros como parte de una urdida estrategia.

«Eres una especialista en meter mierda desde el principio», le ha espetado Ángel Garó a Miriam, pues el enfrentamiento entre ellos ha continuado durante la emisión del programa. Uno de los asuntos que ha traído más cola ha sido el de la comida que le había sobrado a Verdeliss tras resultar expulsada, ya que Miriam y Koala asumían que era para ellos porque la concursante así se lo dijo. Verdeliss ha matizado en plató que les dijo que lo que podían coger era el jamón serrano que tenía congelado, no la comida que le daba el programa por su condición especial, «porque se podían meter en un problema». Un nuevo conflicto en 'GH VIP' que podría hacer que la expulsión del jueves cambie.

Y es que Ángel Garó no solo ha aprovechado la gala de 'GH VIP' para tener una bronca monumental con Miriam, sino que también le ha pedido al público que sea el sea el protagonista de la expulsión. Esto lo han aprovechado los nominados para sus alegatos finales, ya que el Koala y Asraf han apoyado las ganas de expulsión de Ángel.