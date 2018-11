'GH VIP': Miriam fantasea con la boda de Isa Pantoja y Asraf Miriam habla con Asraf en 'GH VIP'. / Telecinco La concursante ha tenido una conversación con Asraf en la que ha dejado volar su imaginación CARLA COALLA Martes, 13 noviembre 2018, 23:34

Si de algo no se puede acusar a Miriam Saavedra es, desde luego, de que no tenga sentido del humor. La perúana ha demostrado en 'GH VIP' que lo suyo es dar espectáculo, y es que en la Casa está demostrando ser todo un animal televisivo. De ello da buena cuenta cada vez que tiene ocasión, como con la conversación que ha mantenido con Asraf y que no ha tenido desperdicio. La ex de Carlos Lozano ha fantaseado con una posible boda de Asraf e Isa Pantoja cuando este salga de la casa, imaginando que Omar es el padrino y que Techi le llevaba la cola a la hija de Isabel Pantoja. Así ha sido la conversación entre ellos, que ha terminado con ambos concursantes riendo al imaginar la cómica situación.

Asraf, por su parte, también ha querido darle pie a Miriam para que imaginara una boda en la que ella fuera la protagonista, pero la polémica concursante de 'GH VIP' no ha querido seguir con el juego. Es la primera vez que Miriamestá pasando una semana sin estar nominada y está disfrutando del dulce momento. El pasado jueves fueron Tony, el Koala y Makoke quienes resultaron nominados, algo muy esperado por aquel sector de la audiencia que quiere que sea el grupo de Miriam Saavedra el que permanezca en la Casa de Guadalix de la Sierra.