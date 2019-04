La camerunesa residente en Gijón Cynthia Zebaze pasa a la final Got Talent Cynthia Zebaze, en una actuación en Gijón. / ARNALDO GARCÍA La joven consiguió el pase directo al ser la concursante que más votos obtuvo del público ELCOMERCIO.ES Martes, 2 abril 2019, 02:05

Lo ha conseguido. Cynthia Zebaze, la camerunesa residente en Gijón que el pasado mes de enero dejaba al jurado de 'Got Talent' atónito con su prodigiosa voz, ha pasado a la final del concurso. Zebaze era una de las 14 concursantes que este lunes participaba la primera semifinal del 'show' de Tele Cinco, fue la artista que más votos obtuvo del público, lo que le permitió conseguir el pase directo a la final. Le acompañarán en la final Cuco y QDS Megacrew. Esta ha sido la primera de las cuatro semifinales del programa de talentos cuyo jurado está compuesto por rostros tran conocidos como Paz Padilla, Eva Isanta, Edurne y Risto. Otros tres concursantes serán elegidos, por tanto, la próxima semana.

Cynthia Zebaze, la joven que no sabía que lo bien que cantaba hasta que llegó a Gijón

La voz de Cynthia Zebaze sorprendió en su primera aparición en 'Got Talent'. Esta camerunesa de 37 años llegó desde Gijón con su enorme sonrisa y se plantó ante el jurado del programa para que este decidiese si realmente tenía talento. ¡Y tanto que lo tenía! Con la boca abierta y casi sin creérselo, Risto Mejide, Edurne, Paz Padilla, Eva Isanta y el propio presentador Santi Millán estucharon atónitos la extraordinaria voz de esta soprano que llenó por un momento la sala y emocionó a un público puesto en pie para aclamarla.

«Lo tuyo es un don», dijo Risto Mejide sin explicarse lo que Cynthia les contó a continuación. Residente desde hace tiempo en Gijón, esta bioquímica llegó a España desde Camerún en patera y fue en la ciudad asturiana donde descubrió su talento. «Me metí en un coro, me probaron y me metieron como solista», aseguró tras reconocer que hasta entonces no sabía que tenía esa prodigiosa voz. «El cambio de aires. Me voy a ir yo a vivir a Gijón a ver si tengo suerte», bromeó Santi Millán. La concursante no tomó clases de canto nunca ni tiene ningún tipo de formación musical, algo que dejó asombrada a una una artista tan reconocida como Edurne: «Cantas con una delicadeza, una sensibilidad que a mí me ha emocionado mucho escucharte». No fue el único elogio que Cynthia recibió emocionada sobre el escenario del programa de Telecinco. La actriz Eva Isanta tampoco se podía creer lo que acababa de suceder. «Tienes un talento innato, has nacido para esto, es tu don, gracias por compartirlo con nosotros porque es maravillosos», dijo la intérprete.