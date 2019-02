'Got Talent' | «Al menos me iré con el sí de Risto para casa, que es el más importante» El jurado vuelve a la carga esta noche. / Telecinco Dos participantes lanzarán, esta noche, este mensaje a Edurne, Eva Isanta y a Paz Padilla CARLA COALLA Lunes, 18 febrero 2019, 21:01

«Al menos me iré con el sí de Risto para casa, que es el más importante». Así de contundente es el mensaje que dos de los participantes que veremos debutar en 'Got Talent' esta noche lanzarán a Edurne, Eva Isanta, Paz Padilla y al propio Risto Mejide en la nueva emisión. Tal y como muestra el avance en vídeo que promociona Telecinco, los dos pequeños deleitarán a la audiencia con una actuación de baile y acrobacia que promete dejar tanto al público como a los jueces con la boca abierta. ¿Conseguirán el tan ansiado 'sí' del publicista?

La nueva edición de 'Got Talent', con Paz Padilla y Eva Isanta (ambas compañeras también en 'La que se avecina'), se ha convertido en una revelación televisiva, tanto a nivel de audiencia como de internet. Los cuatro jueces, así como los participantes, son carne de 'meme' en Twitter, tal y como hoy ha recordado la propia Paz Padilla en 'Sálvame': «A mí me hacen un montón de 'memes' en 'Got Talent' y me gustan mucho», ha asegurado la presentadora. Sus cómicas intervenciones, su espontaneidad, incluso sus enfrentamientos con Risto Mejide son algunos de los momentos que los usuarios de las redes sociales aprovechan para inundar internet de diversión y risas.

Esta noche los espectadores de 'Got Talent' presenciarán una de las actuaciones más terroríficas de su historia, además de la puesta en escena de Luana Cayres que, como adelantan los vídeos promocionales, hará enamorarse a Edurne.