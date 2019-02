El gran cabreo de un señor contra Pedrerol: «No me pilláis nunca más» El hombre, sin pelos en la lengua, 'le cantó las cuarenta' al presentador de 'El Chiringuito' EL COMERCIO Gijón Miércoles, 13 febrero 2019, 22:40

Seguramente Pedrerol no se esperaba la que le iba a caer en 'El Chiringuito' el martes. Todo sucedió al término del programa, cuando el presentador da la palabra al público que ha asistido ese día para conocer sus impresiones.

Cuando le tocó el turno a este señor de despachó a gusto contra el programa y no dudó un segundo en decir todo lo que pensaba. El problema fue que su valoración no fue para nada positiva.

«Me habéis aburrido, sinceramente», el comentario empezaba fuerte y seguía más contundente todavía. Parecía que Josep Pedrerol no había tenido suficiente y quiso profundizar en la crítica: «¿Por qué no le ha gustado?», preguntaba Pedrerol.

Y ahí se explayó el hombre: «Estáis hablando del VAR seis o siete días. Decís lo mismo. Aburrís a todo el mundo. Estáis hasta las tres de la mañana y no dais una noticia importante. Nada, de nada, de nada. Un penalti, os tiráis media hora con si ha sido, si no ha sido... Y así siempre. No me pilláis nunca más», dijo el señor.

Pedrerol no quiso mostrarse afectado por las palabras del invitado y quiso tirar de humor ante lo que acababa de ocurrir sacando una imagen del hombre durmiendo durante el programa.