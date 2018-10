Gran Hermano VIP: la confesión de Techi y el cambio en las nominaciones Techi al fin ha dado la cara ante Isa Pantoja. / EL COMERCIO Ángel Garó granó la prueba semanal y obtuvo la inmunidad CARLA COALLA Viernes, 19 octubre 2018, 10:39

La gala de ayer de Gran Hermano VIP nos tenía preparadas muchas sorpresas, a excepción de la expulsión, pues todos parecían tener bastante claro que sería Techi Cabrera la que tendría que abandonar la Casa. El resto de concursantes vio a Miriam volver a la Casa, para desilusión de la mayor parte de ellos. Sobretodo para la de Mónica, después de protagonizar con ella algunos de los enfrentamientos más impactantes de toda la semana.

En plató, por otro lado, se vivió el reencuentro de Techi, Omar e Isa Pantoja. Un momento muy tenso que comenzó con la recién expulsada pidiendo disculpas a su 'amiga' por lo ocurrido con su ex, aunque aseguró que no quería hacerle daño y que todo lo hizo «de corazón». Isa, por su parte, zanjó el tema añadiendo que prefería no tener ningún tipo más de relación con ella. La cuestión es que no acababa aquí, porque Techi aseguró que Isa le había confesado que se había liado con Omar... ¿Estamos ante el nuevo culebrón de este cuarteto amoroso?

Las nominaciones de la gala 6 se saldaron, por otro lado, con sorpresa incluida. La nota discordante la puso Ángel Garó, que tras haber ganado la prueba semanal, no solo obtuvo la inmunidad, sino que también consiguió el privilegio de cambiar a un nominado por otro. Así lo hizo. Después de que los nombres que salieran a la palestra fueran los de Miriam, Verdeliss y El Koala, Ángel decidió que Verdeliss se salvara y que fuera Darek quien ocupara su lugar.