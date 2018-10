GH VIP: El comentario racista de Suso que indigna a la audiencia Telecinco Los seguidores del formato de Telecinco vuelven a pedir la expulsión del catalán después de sus polémicas expresiones machistas CARLA COALLA Jueves, 25 octubre 2018, 17:48

Nuevo capítulo en GH VIP de la polémica que diariamente sacude al formato. Suso ha vuelto a las andadas, esta vez con un comentario racista hacia Asraf que ha puesto en pie de guerra las redes sociales. Los usuarios piden la expulsión disciplinaria de Suso por sus continuas faltas de respeto hacia diferentes compañeros de la Casa de Gran Hermano, a pesar de que Asraf no se ha tomado a mal el comentario. Todo lo contrario que ocurriera cuando el Koala dijese que no veía justo que ganara Miriam y se llevara el dinero a Perú. Unas palabras que hicieron que el público lo reprendiera duramente, aunque finalmente la audiencia decidió la noche del martes que fuese él, y no Miriam o Darek, quien se salvase de la expulsión que tendrá lugar en unas horas.

Las redes sociales ahora se ponen de nuevo en pie de guerra y piden la expulsión disciplinaria de Suso, tanto por este último comentario racista, como por el comportamiento machista que lleva demostrando en GH VIP desde que entrase en la casa. Por ello, la cadena está recibiendo grandes críticas, ya que los usuarios no entienden que permitan que Suso siga en la Casa de Gran Hermano mientras condenan actitudes como la suya con diferentes campañas a favor de la igualdad.