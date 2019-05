«Me voy sin haber perdido» Josecho Echarri, en Llanes, con su mandil y su cuchara de 'Masterchef'. / XUAN CUETO Este madrileño afincado en Llanes que vive la vida con una permanente sonrisa solo pide una cosa: «Cariño, cariño y un poquito más de cariño» Josecho Echarri se recupera de la fractura de tobillo por la que dejó 'Masterchef' JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Jueves, 2 mayo 2019, 00:18

Josecho Echarri es madrileño, pero hace tiempo que se siente tan asturiano como el que más. Hace poco más de un mes saltó a la fama al convertirse en uno de los aspirantes a hacerse con la chaquetilla de 'Masterchef', el programa de aspirantes a cocinero de TVE. Su aventura en la tele acabó de la peor manera, después de que por culpa de una caída se rompiese un tobillo. Ahora, este hombre con espíritu de joven que va ya por los 73, descansa en Llanes junto a su pareja, donde viven desde 2012.

-¿Qué tal se encuentra?

-Me encuentro bastante bien, a pesar del desastre. Hay que reconocer que uno es optimista. El cirujano que me operó en Madrid lo hizo bastante bien y bastante rápido. Estoy mucho mejor de lo que pensaba.

-¿Qué le ocurrió?

-Venía en avión de hacer un exterior en Almería. Bajaron la escalerilla, cuyo último escalón era más alto que el resto y me di un peñazo. Al principio, en caliente, no te duele nada. Pero, cuando me fui a levantar, el pie derecho no me sujetaba, el tobillo giraba noventa grados y estaba tan hinchado que parecía un vaso de sidra. Además, nos habían dejado en una zona de penumbra.

-Deja el programa, pero no por falta de pericia en la cocina.

-Soy el único concursante de 'Masterchef' que no ha sido eliminado ni ha abandonado. Me voy sin haber perdido, que no deja de ser un lujo.

-¿Es un concurso tan duro como parece?

-Es muy duro, porque exige mucho. También enseñan mucho, aunque es muy divertido, me lo he pasado muy bien. Yo no me inscribí, me apuntó mi chica, la dueña del hotel CaeaClaveles, en Llanes. Quería montar un sitio para que la gente fuera a tomar copas y así aprovechar el tirón de 'Masterchef'. Se lo agradezco porque me divertí un montón.

-¿Cuántas horas trabajaban al día?

-Nos llevaban al Basque Culinary Center a que cocineros muy buenos nos contasen cosas. Trabajar, trabajas catorce horas al día de pie en los fogones.

-¿Lo de los jueces es todo fachada?

-Los jueces son muy duros en la pantalla, pero luego no. En el trato son tremendamente humanos. Hubo una anécdota que me emocionó. Marcos, el valenciano, se puso de rodillas en el suelo y empezó a llorar. Jordi Cruz, que es el que da una imagen más dura, de repente se arranca, va a por Marcos, le echa una mano, le levanta y le dice: «Tú no te vas». Eso me emocionó. Al mismo tiempo, vi la cara emocionada de Samantha y la preocupación de Pepe, como si se preguntase si le habían apretado demasiado. Entonces dije: «Estos tíos son tan humanos como tú y como yo».

-No iba con aspiración de llegar a cocinero profesional, pero muchos de sus compañeros sí. ¿Cómo llevó la competencia?

-Brutal. Mi perfil lo compartían Teresa, la gallega; Carlos, el empresario andaluz... A mí me gusta porque me gusta. Nací en la mesa de la cocina de mi casa, lo que debió ser premonitorio. Allí había tradición de cocina, me gusta ir al mercado, he disfrutado mucho comiendo.

-Lo que parece claro es que tenía el cariño de todos.

-Eso dicen, cosa que agradezco, porque hoy en día el cariño digamos que no abunda. Cuando me dicen «¿tú qué esperas de la vida?», siempre digo que una cosa dificilísima, que es cariño, cariño y un poquito más de cariño. Si eso lo consigues porque te lo regalan, es un lujo.

-¿Una experiencia para repetir?

-Me gustaría, pero ya no depende de mí. Si 'Masterchef' me repesca para la próxima edición, yo encantado, que cuenten conmigo.

-¿Tiene alguna aventura profesional ligada a la cocina?

-No, ninguna, simplemente continuar ayudando a mi pareja. Hago una tortilla de patata un tanto peculiar que le gusta mucho a la gente.

-¿Cocina más que antes?

-Cocino igual que antes. Prácticamente lo mismo.

-Hizo muy buenas migas con Natalia, que es asturiana. ¿La ve como ganadora?

-Hice muy buenas migas con todos. No sé quién puede ser el ganador. Veo maneras en Valentín, Aleix y Teresa. Natalia no lo sé.