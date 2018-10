Suso, en evidencia por su respuesta a un insulto de Miriam La ex de Carlos Lozano llamó a Suso «haragán» y el concursante le respondió: «¡No te metas con mi físico!» EL COMERCIO Gijón Lunes, 22 octubre 2018, 02:45

Una discusón surrealista entre dos de los más guerrilleros de esta edición de Gran Hermano Vip. Suso y Miriam llevaban minutos discutiendo en la cocina de la casa más famosa de Guadalix cuando se produjo el momentazo que ha hecho arder a las redes sociales.

Miriam, en su afán de recriminar a Suso no hacer las labores que le correspondían, llamó al novio de Aura «haragán». Suso, en un ataque de dignidad, le espetó a la peruana: «¡Como me meta con tu físico, no habrá psicólogo que tú puedas pagar!». Una respuesta que dejó claro que el catalán no tenía ni idea de qué significaba el calificativo que le había dedicado Miriam.

La propia Miriam quiso que Suso entrase en razón: «¿Sabes lo que es haragán?», algo que descolocó a Suso, quien salió del pasó diciendo que le había llamado «haragán de col». «Es que Haragán de la Col era un señor al que no le gustaba hacer mucho», dijo la modelo peruana.

Miriam: Haragán.

Suso: Con mi físico no te metas.



Le gusta demostrar que es más corto que el pitorro de una boina? #ghvip19Opic.twitter.com/YxvNhuxfGm — 🌪 (@fiscovatz) 19 de octubre de 2018

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Que Miriam ha llamado "haragán" a Suso y él se ha ofendido porque cree que es un insulto contra su físico. JJAJAJAJAJAJJAJAJA. Pues un aplauso para Miriam, que no ha podido encontrar un adjetivo más acertado que ese y, de paso, lo ha dejado como el cateto que es. <a href="https://twitter.com/hashtag/GHaq?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GHaq</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GHVIP19O?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GHVIP19O</a> <a href="https://t.co/LMVbAaOuNT">pic.twitter.com/LMVbAaOuNT</a></p>— Llueve por no llorar (@Aquella_lluvia) <a href="https://twitter.com/Aquella_lluvia/status/1053257276453208064?ref_src=twsrc%5Etfw">19 de octubre de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">¿Por qué quitáis el momento en el que Suso cree que decirle haragán es meterse con su físico? <a href="https://twitter.com/ghoficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@ghoficial</a><br>Con lo divertido que fue... 😂<a href=«https://twitter.com/hashtag/GHvipDBT6?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw»>#GHvipDBT6</a></p>— Andrea 🐢 (@ot17_andrea) <a href=«https://twitter.com/ot17_andrea/status/1054106433657229313?ref_src=twsrc%5Etfw»>21 de octubre de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

La discusión provocó todo tipo de reacciones por parte de los seguidores a través de las redes teniendo en cuenta que Suso ha presumido en numerosas ocasiones de gozar de un buen nivel cultural, algo que ha quedado más que cuestionado en esta disputa.