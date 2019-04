Las hermanas Campos, enfrentadas y a voces en directo Carmen Borrego entra en 'Sálvame Okupa'. / Telecinco La entrada de Carmen Borrego en 'Sálvame Okupa' ha provocado una dura discusión con su hermana Terelu Campos que ha generado una bronca desmedida CARLA COALLA Viernes, 12 abril 2019, 22:03

Que los tres días en los que parte de 'Sálvame' estará en la Casa de Guadalix van a dar para mucho no es ningún secreto. Y es que pocos minutos les han hecho falta a los protagonistas de este corto reality para generar los primeros conflictos. En concreto, han sido Terelu Campos, desde el plató, y Carmen Borrego, dentro de la Casa, las que han escenificado un enfrentamiento que ha hecho que ambas hermanas terminen a voces en directo.

El motivo ha sido una de las pruebas que tendrán que superar estos días los participantes de 'Sálvame Okupa'. Se trata de convertir a unos de ellos en criados y a otros en señores, un reparto que han hecho los colaboradores que se encontraban en plató. Entre ellos, Terelu, que ha sido la que ha decidido que su hermana, Carmen Borrego, fuera criada en lugar de señora.

«A tomar por culo, olvídame, no quiero seguir hablando contigo», ha sentenciado Carmen Borrego, manifestado el monumental cabreo que tenía con su hermana, Terelu Campos, por haber decidido que sirviera en lugar de ser servida. «Muchas gracias, eso no lo hace nadie más que tú», le ha recriminado también, asegurando que no le interesaban sus explicaciones.