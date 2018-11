Nuevo Premio Ondas El Hormiguero 3.0: Julia Otero confiesa que Antonio Orozco le cableó la casa Julia Otero visita 'El Hormiguero'. / Antena 3 La periodista ha visitado a Pablo Motos para repasar la actualidad CARLA COALLA Jueves, 8 noviembre 2018, 23:23

Julia Otero ha estado en 'El Hormiguero' con Pablo Motos, con el que ha hecho un análisis de la candente actualidad en el que ha dejado grandes titulares. Uno de ellos, en el que se ha referido al sueldo de la clase política, para afirmar que «los políticos en España cobran poco, solo hay que comparar con lo que cobran en otros países, ya sé que esto no es políticamente correcto pero es la verdad». La directora y presentadora de 'Julia en la Onda' ha utilizado este argumento para asegurarle a Pablo Motos que no se metería en política «ni por todo el oro del mundo, no hay oro para pagar eso».

También en la charla de Julia Otero y Pablo Motos hubo cabida para el episodio del Comisario Villarejo y Dolores de Cospedal, que la periodista ha sentenciado con una frase: «El Estado no puede dejarse chantajear por un polícía corrupto, todo empezó con el tema del Rey, pero bueno, ese debate no está ni está ni se le espera», ha añadido aludiendo a que, de momento, la Monarquía es intocable. «¿En manos de quién hemos estado?», se ha preguntado Julia Otero para dejar caer en 'El Hormiguero' que «da miedo». Incluso ha confesado que si se encuentra un micrófono en su casa «me acojono», en relación a los que supuestamente se empiezan a hallar en diferentes despachos de personalidades. Un tema que ha llevado a la periodista ha contar que Antonio Orozco le cableó la casa.

Tampoco han faltado los momentos de risas en 'El Hormiguero', pues Pablo Motos ha recordado el primer programa de 3x4 que Julia Otero presentó, en enero de 1986. Ella, por su parte, ha hablado del 'conflicto' que vivió con Antonio Orozco, cuando lo entrevistó y él le confesó que había estado en su casa antes de ser famoso, siendo joven, poniendo el cableado de su casa. «Ahí está el titular», se ha apresurado a decir Pablo Motos, entre risas.