'El Hormiguero': Pablo Motos se mete con Froilán en la entrevista a Pau Donés Pablo Motos entrevista a Pau Donés / E. C. El hijo de la Infanta Elena sale a colación al hablar de la infancia del cantante de Jarabe de Palo CARLA COALLA Martes, 16 octubre 2018, 22:51

«De cero a Froilán, ¿cómo de trasto eras tú?» Ha sido la alusión de Pablo Motos al sobrino del Rey Felipe VI durante la visita de Pau Donés a El Hormiguero 3.0. Así ha comenzado una de las entrevistas más desagarradoras de la temporada del 'talk show', ya que la lucha contra el cáncer del cantante de Jarabe de Palo ha sido uno de los principales temas.

Pau Donés ha descrito cómo fue «la cagada» de no hacer caso al médico al detectarle algo raro, pues cuando volvió tenía «una buena liada». Pau ha contado que le sacaron «doce tumores del hígado, me vino una metástasis en el peritoneo y de ahí me sacaron otros tres tumores». Su pelea ahora pasa por enfrentarse al cáncer con la quimio porque «yo estoy enfermo de cáncer y lo estaré toda la vida», confesaba, con una media sonrisa que esclarece esa opción suya de luchar porque «volverá, pero lo volveremos a tratar».

Pau ha reivindicado que él «convive con la enfermedad» no lucha, no quiere ser considerado un guerrero. «Mi enfermedad está provocando un sufrimiento espantoso en mi familia, por lo que quiero desestigmatizarla», unas palabras las del artista que Pablo Motos ha querido matizar, trayendo a colación el testimonio de varios colaboradores del programa que han vivido una situación parecida. Motos ha concluido que, el mejor consejo es, «que hables con alguien que haya tenido el mismo cáncer que tú y que lo haya superado».