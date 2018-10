El Hormiguero 3.0: una revolución llamada Rick Astley El cantante británico Rick Astley. El cantante británico presenta su disco 'Beautiful life' CARLA COALLA Jueves, 11 octubre 2018, 12:37

Más de 40 millones de discos vendidos avalan la carrera profesional de Rick Astley, así como su esperada presencia en El Hormiguero 3.0. El mítico artista británico recala en el programa de Pablo Motos para hablar de su último disco, 'Beautiful life', con el que vuelve a reventar las listas de ventas. No en vano, Astley hablará en el 'talk show' de los conciertos que dará en nuestro país en los próximos meses, las fechas y los lugares en los que se podrá disfrutar de su directo. El cantante inglés se convirtió en toda una leyenda a finales de la década de los 80, cuando alcanzó fama mundial gracias a su hit 'Never Gonna Give You Up', con el que logró ser el número 1 en 25 países.

Además, Rick Astley fue el primer artista que logró colocar sus ocho primeros singles en el Top 10 de Reino Unido.

Todo un privilegio tener a Rick Astley en El Hormiguero 3.0 y poder disfrutar de él, además de repasar todos los logros que lo han convertido en una de las estrellas internacionales más admiradas. ¿Resistirá todas y cada una de las pruebas que le tengan preparadas los colaboradores del programa de Antena 3?

Rick Astley pone el broche de oro a una semana en la que el cine ha dominado claramente, las visitas a El Hormiguero 3.0, erigiendose de nuevo favorito del 'access prime time' con unos números envidiables.