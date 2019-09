El increíble fallo de una concursante de '¡Ahora caigo!' «Según el cuento, se llevó a María Sarmiento», enunció el presentador de '¡Ahora caigo!' EL COMERCIO Miércoles, 18 septiembre 2019, 20:48

Desde que Laura comenzó a luchar el miércoles por el premio de '¡Ahora caigo!', fue perdiendo todos los comodines y llegó a la sexta ronda sin ninguno.

Entonces se las vio con otro concursante, Pablo, y Arturo Valls les hizo medirse a un «Vaya lío», la prueba en la que el concurso propone un anagrama y desordena las letras de la respuesta correcta, que deben encontrar los aspirantes en el panel. Ambos comenzaron a contestar de manera acertada, y cuando habían respondido a varias preguntas correctamente, el turno retornó a Laura, que cayó eliminada ante una pregunta de lo más sencilla.

«Según el cuento, se llevó a María Sarmiento», enunció el presentador de '¡Ahora caigo!'. La respuesta estaba dentro del anagrama «Vinote», pero la joven no la conseguía encontrar. «¡Me voy a caer! ¡Y seguro que mi padre lo sabe, que me está viendo desde casa!», lamentó. Cuando se agotó su tiempo, Laura fue eliminada y Valls no daba crédito. «¡No te creo! ¡Qué duro caer con esta pregunta!», comentó.

Instantes después, el conductor preguntó a Pablo si sabía la respuesta. Éste asintió: «¡Viento!», dijo, congratulado por Valls, que no perdió la ocasión de hacer uno de sus habituales chascarrillos. «Es una pregunta de mierda... ¡porque se fue a cagar y se la llevó el viento!», especificó, antes de dar la bienvenida a Pablo como aspirante central de '¡Ahora caigo!'.